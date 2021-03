Ilustrační FOTO - Pixabay

Krize slovenské vlády asi urovnána

Slovenský ministr zdravotnictví Marek Krajčí před novináři ohlásil demisi.

Výměna Krajčího, kterou v souvislosti s nepříznivou epidemickou situací požadovaly dvě nejmenší vládní strany, je součástí dohody o urovnání krize uvnitř čtyřčlenné koalice. Vyvolaly ji návrhy na rekonstrukci vlády a kritika způsobu, jakým premiér Igor Matovič řídí kabinet a vládne zemi. Ohlášená rezignace Krajčího bude první změnou v Matovičově vládě, která nastoupila do úřadu loni v březnu.

Matovič na tiskové konferenci za účasti Krajčího řekl, že výměna ministra zdravotnictví potrvá několik týdnů, a to kvůli koronavirové krizi. Premiér, jehož hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti Krajčího do ministerského křesla nominovalo, přitom odstupujícího ministra znovu obhajoval. Sám Krajčí v uplynulých týdnech, kdy byla země v přírůstku úmrtí na COVID-19 v přepočtu na obyvatele na prvním místě na světě, demisi odmítal s odůvodněním, že z bojiště se neutíká.

Igor Matovič.

»Velmi si vážím toho, co udělal. Jsem na něj mimořádně hrdý a velmi mě mrzí, že lidé, kteří mu za rok ani jednou nepomohli, z něj chtěli mít rituální oběť,« řekl Matovič o Krajčím. Jméno nového ministra zdravotnictví předseda vlády neoznámil.

Slovenská média označila Krajčího za nevýrazného ministra, který například nedokázal včas prosadit přísnější karanténní opatření v zájmu zpomalení šíření koronaviru. V uplynulých dnech zase ministerstvo zdravotnictví čelilo kritice kvůli problémům s registrací zájemců o očkování.

Chtěli i hlavu premiéra

Rezignaci Krajčího požadovaly koaliční strany Za lidi a Svoboda a solidarita (SaS), které minulý týden navrhly rekonstrukci vlády. SaS během koaliční krize také chtěla otevřít debatu o výměně premiéra, který se opakovaně se šéfem SaS Richardem Sulíkem dostal do sporů a slovních přestřelek. Později SaS ale oznámila, že odchod Matoviče z čela vlády požadovat nebude.

Krize v koalici navenek propukla poté, co Matovič a Krajčí bez souhlasu celé koalice zajistili nákup ruské vakcíny Sputnik V a oba politici se na začátku března zúčastnili dovozu první zásilky. SaS i Za lidi prosazovaly, aby země vyčkala na registraci Sputniku V u unijní lékové agentury EMA. Matovič řekl, že by uvítal, pokud by Krajčí podal demisi až poté, co země začne očkovat ruskou vakcínou. To se podle dřívějších odhadů očekává za několik týdnů po kontrole Sputniku V.

Vládní koalice si v parlamentu udržuje až ústavní většinu, byť ji na znamení nesouhlasu s politikou Matoviče dříve opustili dva poslanci.

Předseda slovenské vlády se v uplynulých měsících dostal do křížku nejen s částí kolegů v koalici, když například Sulíka veřejně nazval idiotem, ale také s vědci a prezidentkou Zuzanou Čaputovou, kteří upozornili na pochybení vlády v souvislosti s pandemií.

