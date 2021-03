Co mi je a co není jedno

Je mně úplně jedno, zda vévodkyni (má nebo nemá ještě titul?) Meghan se mělo narodit černé nebo bílé dítě. To první hýbe Británií a odhaluje oponu skrytého anglického rasismu nebo spíše královské rodiny. Přitom vůbec anglické monarchii a jejím představitelům v minulosti nevadily prostředky vysáté z černé Afriky, ač právě Anglie byla největším zdejším kolonizátorem, a nebýt těchto kolonií a jejich černých obyvatel by ani majetek královské rodiny nebyl tak značný, jako je tomu dnes. Nebýt těch »černých«, neměla by dnešní Anglie ani takovou životní úroveň.

Už méně je mi jedno, že bývalý prezident Václav Klaus si klidně na víkend v době uzávěry okresu Trutnov vyjel i se svou ochrankou do svého bytu v Černém Dole a že donedávna nejen kritizoval vládní opatření ke koronaviru, ale provokativně si před ústa a nos nenasadil roušku, a že se bude handrkovat o to, zda má či nemá zaplatit pokutu. Přitom se stal ikonou těch, kteří v Praze protestují nejen proti rouškám, ale také za svoje právo být nadřazenými druhým a tím ty druhé ohrožovat nejen na zdraví, ale i na životě.

A jsem u toho, co mně stoprocentně vadí a není vůbec jedno. Je to nedostatek vakcín zajišťovaných Evropskou unií, což následně ovlivňuje průběh nemoci u nás. Vadí mně donedávna zlehčující postoj České televize k opatřením, která jsou přijímána. To, že nepostupujeme stejně jako Maďarsko, Bulharsko, Srbsko a Slovensko a nejsme schopni samostatně rozhodnout, či naše příslušné odborné a politické orgány, o objednání vakcín z Ruska a Číny, ač jejich účinnost podle zveřejněných výsledků je snad větší než těch, které za drahé peníze dovážíme ze Spojených států a Británie. Pro ně to je kšeft, jaký lze získat za století. Vadí mně, že zase politika, tj. obava z podzimních voleb a soustředěného útoku nenávistné pravicové opozice, vítězí u vlády nad zdravím a životy. V tom má, i když své stanovisko přednesl svérázným způsobem, prezident Zeman pravdu.

Filip ZACHARIAŠ, předseda OV KSČM Vyškov a člen VV ÚV KSČM za Jihomoravský kraj