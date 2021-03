Stojím za názorem prezidenta

Ano, pandemie velmi výrazně dál negativně ovlivňuje život občanů naší země. Vláda přes řadu slibů neudělala nic pro zlepšení situace, ignorovala a ignoruje řadu racionálních požadavků. Neustálé vymlouvání se na situace bez předložení důkazů je tristní. Nedivme se proto, že se opět stávkovalo, i když s touto formou nesouhlasím. Ale jak jinak hnout s vládou a odborníky, kteří se tím zabývají? Proto stojím za názorem prezidenta M. Zemana (a nejen já), který se pro Parlamentní listy vyjádřil pro odvolání tří lidí odpovědných za stav v této zemi, ministrů Blatného, Petříčka a šéfky SÚKL I. Storové.

Tito tři lidé zaslepení legislativou EU nehledí na potřeby občanů, nemají vlastní selský rozum a jsou odpovědní za počty zemřelých. Cožpak naše republika pozbyla svéprávnosti a stejně tak i tito odpovědní lidé? A opozice? Opět kritizuje. Jak jinak. Ministr Blatný jim vadil od začátku a vadí jim i dnes. Od začátku byl nekompetentní a špatný. Když ale hlava státu vyjádří přesvědčení, že je třeba ministra odvolat, je oheň na střeše. Najednou vadí to, že je to v kompetenci premiéra, který odvolání navrhuje. Obstrukce a stále jen obstrukce, což je nepochopitelné.

Začali konečně očkovat obvodní lékaři. Občané jsou přesvědčení, že to tak mělo být od začátku, protože tento lékař nejlépe zná stav svého pacienta a myslím si, že by to dokázal i administrativně zvládnout. U nás jsme ale organizaci očkování povýšili na jakási očkovací centra, kam musí staří lidé dojíždět, nebo je tam musí někdo odvézt. Mezi lidmi se ale hovoří o tom, že se na této nesmyslné organizaci opět někdo »balíkuje a pakuje«. Nebo je to jinak?

Sputnikem V se očkuje již v mnoha zemích, ale u nás zase čekáme na certifikaci, která však spíše směřuje k tomu tuto vakcínu v ČR vůbec nevyužít. Stejně tak je to s vakcínou z Číny. A o to jde i opozici, zamezit vstupu Ruska a Číny na náš trh, přestože to v zájmu zachování zdraví a života našich občanů není. Není to tedy jen Petříček s Blatným a ředitelkou SÚKL Storovou, ale jsou to i další politici, kteří jdou proti lidem, jako je šéf ODS P. Fiala, M. Pekarová Adamová, M. Jurečka, ale i celá parta Pirátů.

Bojíme se vzoru Maďarska a dalších zemí. Lidé se zajímají, co taková certifikace obnáší, protože obstrukce EU, neustálé výmluvy, že Rusko nedodalo to anebo ono, a co vše ještě v žádosti o certifikaci chybělo, vedou k pochybnostem, zda se administrativě EU vůbec chce. Konec konců, jde o vakcíny západních zemí a hlavně velký kšeft, do kterého jsou zapleteny politické špičky EU. Proto nespěchají, nekonají, přestože jde lidem o zdraví a jejich životy. A že lidé umírají? Co na tom!

Blíží se sněmovní parlamentní volby a lidé by si to měli pamatovat. Kdo hájí jejich zájmy, jejich zdraví a životy. Hoďme stranou neustále vnucované předsudky o škodlivosti KSČM, vždyť to, co bylo vybudováno za starých časů, se ještě dnes hojně využívá, i když je to označováno jako špatné. Zdravotnictví k tomu také patří. Proto se za názor prezidenta nestydím. Na výše zmiňovaných odpovědných místech bychom měli mít takové lidi, kteří budou konat a výsledky práce za nimi budou vidět.

Jan REJFEK, zastupitel městyse Dešenice