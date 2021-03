Píšou mi…

»Píšou mi psaní vojanští páni, a tam stojí psáno …modrý rezervista, rudý anarchista, v modré dálce rudý květ…« Asi netřeba připomínat jméno autora ani název sbírky. Ale o tom psát nehodlám.

Na tyto verše si vzpomenu vždy, když se mi objeví SMS nebo e-mail od mých oblíbených čtenářů. Mnozí z nich mě zásobují jako méně známý pan Karfík mnohem známějšího docenta Chocholouška ve filmu Jáchyme, hoď ho do stroje. Skoro denně mi něco přijde. Většinou jsou to »zaručené zprávy«. O čemkoli. Někdy si dám práci a vyhledám na netu důkaz, že jde o hoax. Ten pak vložím do odpovědi s doprovodným textem ve smyslu, že doporučuji zkusit na netu hledat i jiné odkazy na tuto tematiku, a že netvrdím, co je pravda, že spíš jde o datum (mnohdy je totiž zaslané už dost za zenitem)… A – za dva dny mi od téhož čtenáře přijde něco nového. Často mi po nějakém čase dorazí to samé od někoho jiného. Nedávno jsem jednoho z těchto zásobovatelů asi pěkně naštval – napsal jsem mu, že jisté je jedno – někdo uměle rozeštvává a je třeba dávat si velký pozor, co přijímáme jako fakt a co si radši ověřit. Dozvěděl jsem se mj., že už mi nikdy nic nepošle…

Jeden z posledních »přírůstků do sbírky« byla fotografie s doprovodným textem: »Další členové Pirátské strany vyslovují svůj (předvolební?) názor na ‚konečné řešení‘. Na fotce v příloze autoři textu Anička Mezgerová a Petr Doubravský. Asi se narodili jako sirotci, jinak to není možné.« Po přečtení vás opravdu ovládne chuť někomu namlátit, ale…

V textu, který má vyvolat dojem, že je příspěvkem z facebookové stránky českých Fridays for Future, se mimo jiné píše: »My mladí milujeme svoje babičky a svoje dědy, jsme však připraveni snést tuto oběť ve jménu naší společné matky, tedy planety Země, toužíme po tom, aby se naši prarodiče (a bude-li to nutné, i naši rodiče) stali oběťmi spravedlivé koronavirové pandemie. Naše generace pak začne žít se Zemí v souladu. Napravíme všechno zlo, které odcházející a po právu umírající generace napáchala.«

Příspěvek, ačkoliv působí nevěrohodně, koluje už minimálně od prázdnin. Z veřejně známých osob ho sdílel i marketér Jakub Horák, který se podílel mimo jiné na volební kampani Pirátů v roce 2017 – odtud tedy ta spojitost s Piráty?

Ne, nebudu hájit Piráty, nebudu hájit ani »gretisty«. Jen pro mne je stále těžce pochopitelné, proč má někdo potřebu uměle rozeštvávat? A tak znovu opakuji, že je třeba dávat si velký pozor, co přijímáme jako fakt a co si radši ověřit.

Zbyšek KUPSKÝ