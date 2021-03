Ilustrační FOTO - Pixabay

Naočkován milion dávek

V České republice byla naočkována miliontá dávka vakcíny proti nemoci COVID-19. Na tiskové konferenci to oznámil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Aspoň jednu dávku dostalo asi 700 000 lidí. ČR chce naočkovat zhruba šest milionů lidí, na této úrovni Češi získají kolektivní imunitu, věří stát.

Podle stínové ministryně zdravotnictví KSČM Soni Markové je milion úctyhodné číslo, ale ne v situaci, v jaké se ČR nachází. Po více než dvou měsících očkování očekávala Marková úplně jiné počty. To, co zpackala Evropská unie, ministrovi podle ní nelze vyčítat. Co mu vyčítat lze, že v takové chvíli brání využívání ruských a čínských vakcín. »Mohli jsme být mnohem dál. Bohužel, zvítězilo politikaření,« posteskla si Marková, která nicméně věří, že v březnu a dubnu očkování nabere na obrátkách. »Je to jediná cesta, jak se vrátit k normálnímu životu,« zdůraznila stínová ministryně.

V to, že se očkovací mašina rozjede naplno, věří i Blatný. »Ve druhé polovině dubna očekáváme dodávky vakcín od společnost Johnson & Johnson,« uvedl. Na tuto vakcínu ministerstvo hodně spoléhá, neboť se u ní aplikuje jen jedna dávka a může být uchovávána v běžné lednici, takže by měla být ideální pro praktické lékaře.

Soňa Marková, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM.

Ke 13. hodině, kdy začala ministrova tisková konference, bylo podle Blatného podáno 1,013 milionu dávek vakcín. V ČR se nyní očkují především senioři. Podle Blatného dostalo minimálně jednu dávku očkování přes 55 procent lidí nad 80 let. Přednostně jsou očkováni také zdravotníci, podle Blatného očkování dostalo přes 60 procent lékařů. V případě lékařů, kteří pracují v akutní lůžkové péči, má očkování zhruba 72 procent z nich. Očkování podle Blatného vede k prokazatelnému snížení počtu nakažených zdravotníků a pracovníků v sociálních službách.

Do očkování se od začátku března zapojili i praktičtí lékaři, podle ministra registruje své pacienty k vakcinaci přes 63 procent ordinací praktiků. Praktičtí lékaři ke čtvrtečnímu večeru naočkovali svým pacientům přes 57 000 dávek. Podle Blatného jsou mezi lidmi registrovanými k očkování u praktiků z asi 70 procent lidé ve věku 70 až 79 let, dalších asi 20 procent jsou senioři nad 80 let. Praktici mohou očkovat i mladší pacienty, kteří mají více nemocí nebo jim kvůli jejich zdravotnímu stavu hrozí těžký průběh nemoci COVID-19.

Podle Blatného by se očkování pro další věkové skupiny mělo zpřístupnit v dubnu. Mělo by dojít i na policisty.

Výrazné uvolnění nečekejte

Nejen čísla kolem očkování vypadají nadějněji, také počty nakažených působí mnohem optimističtěji než v předchozích dnech. Výrazné uvolnění protiepidemických opatření se podle Blatného přesto nedá od 21. března očekávat. Zvažuje nicméně uvolnění omezení pro pohyb za účelem rekreace, který je v současné době omezen na hranice katastru. Mohl by se rozšířit na hranice okresu. »Já sám si ale nyní nic dalšího neumím představit. Právě proto, že ta situace v nemocnicích a v populaci se zastavila a o něco se zlepšuje, ale rozhodně to není taková změna, která by umožňovala zásadní razantní uvolňování dalších opatření,« dodal.

Přísnější opatření, která zahrnují mimo jiné zákaz pohybu mimo okres kromě cest do práce, k lékaři či dalších vyjmenovaných výjimek, byla zavedená od 1. března. Tehdy politici hovořili o tom, že by měla platit na tři týdny. V posledních dnech ale Blatný i premiér Andrej Babiš (ANO) zmiňovali uvolnění nejdříve po Velikonocích.

Blatný chce plán zmírňování opatření předložit příští týden na jednání vlády. Už ho podle něj projednala epidemická skupina ministerstva zdravotnictví. O víkendu ho chce projednat se skupinou odborníků kolem epidemiologa Petra Smejkala, hlavní hygieničkou a zástupci politických stran.

V nebezpečí i mladí

Blatný varoval, že těžký průběh nemoci vyžadující pobyt v nemocnici mají nyní častěji i mladší lidé. Zhruba šest procent pacientů na jednotkách intenzivní péče je mladší 40 let. Každý desátý s vážným průběhem je ve věku 50 až 59 let. »Často mladí nebo mladší lidé si myslí, že jich se to netýká. Ale jednoznačně dochází ke snižování věkového průměru přijímaných i těžce nemocných,« uvedl ministr.

Blatný též oznámil, že pozitivita testů ve firmách a podnicích je podle předběžných dat mezi jedním a dvěma procenty. Jde zhruba o stejný výsledek jako v plošném antigenním testování populace, které mohou lidé podstupovat každé tři dny. Zachycených pozitivních případů jsou řádově stovky. Oficiálně je testování pro velké firmy povinné od 3. března, pro střední podniky od 5. března. Celkově se povinnost týká asi tří milionů pracovníků.

V poslední době roste zátěž odběrových míst pro veřejnost, kam některé firmy posílají testovat své zaměstnance, což pak snižuje dostupnost volných termínů. Testování zaměstnanců firem nemá směřovat na odběrová místa pro veřejnost, zopakoval Blatný. Doporučuje buď samotest, nebo má firma uzavřít smlouvu s praktickým lékařem.

Vláda podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) chystá povinné testování i pro firmy s méně než 50 pracovníky. Začít by mohlo ve druhé půlce března. Podle Blatného se počítá s tím, že by se testovalo nejméně do května.

(ste)