Asi mám raději ty žraloky

Diskuse o »hodném miliardáři«, který poskytl svůj prostor k umístění náhradní nemocnice, je za námi. Ta nemocnice nebyla potřeba, nakonec byla zrušena a prostředky, které byly na ni vydány, jdou na vrub Fakultní nemocnice Bulovka. To poslední bylo zmíněno před několika dny. Jde o jakési dodatečné platby. Chápu, někdo musí pronájem zaplatit. Pronájem? Nikoli za »levný peníz«, jen za otop a světlo. Proč také? Peníze náš miliardář přece potřebuje jako každý, aby mohl být živ a neumřel hlady. A to by přece nikdo nikomu nemohl přát.

Je mně pochopitelně jasné, že není vůbec jednoduché se starat o tak rozsáhlý majetek. Našemu miliardáři musí být velmi těžko, když si pomyslí, že někdo by mohl jeho majetek nějak znehodnotit, poškodit nebo sebrat, chápu to. Těžko se s tím spí. A jde jistě o poctivou prací nabyté jmění, ať již jde o zmíněné Výstaviště, aquapark a hotel Aquapalace Praha v Čestlicích, pojišťovnu Slavia, Obchodní tiskárny Kolín či Elektroporcelán v Lounech, hotely v Mariánských Lázních či Harrachově. Proto, když přišli za ním, aby vládě poskytl Výstaviště k umístění náhradní nemocnice, neváhal ani okamžik. Těch »pár milionů«, které za pronájem požadoval, přece stát zadlužený »až na půdu« nemohl už víc potopit.

Pak se o něm začalo znovu mluvit, když se pasoval na lékaře, vlastní totiž i zubní kliniku – prý proto, že jeho vlastní zaměstnanci ho snad na kolenou prosili, aby šel na očkování – a tak šel, dokonce proti vůli ředitele Nemocnice Bulovka, se očkovat s tím, že ho »všichni žádali«. Když dostal vakcínu, tak rychle odejel do zahraničí, odkud se sice již zřejmě vrátil, ale na jeho akci s očkováním se mezitím v médiích zapomnělo. Nikdo se ho už na nic neptá, Výstaviště může, když tu není náhradní nemocnice, dokonce nabídnout vládě zcela zdarma, neboť na sebe už vydělalo. To ovšem bylo v době, kdy jiní se doslova přes noc ocitli bez prostředků.

Co na to říci? Je pan miliardář, bývalý konstruktérek z Tesly, filantrop, anebo žralok s ostrými zuby? Žraloka jsem neviděl, ale údajné filantropy ano, když v roce devadesát, devadesát jedna »se zhaslo« a oni si rozebrali majetek za více než dva biliony. Bylo jich víc než dost, kteří byli připraveni. A já? Asi mám přece jen raději ty žraloky.

A… ještě něco. Kdosi mně připomenul při tomto psaní Wolkerovu slavnou pohádku O milionáři, který ukradl Slunce. Nelze to srovnávat. Wolker totiž psal o milionáři, a nikoli o miliardáři.

Jaroslav KOJZAR