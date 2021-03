KSČM se omlazuje v potu tváře

Je stranickým evergreenem posledních let volat po omlazení. Omlazení stranického aparátu, omlazení kandidátek, omlazení komunikace s veřejností… A zdá se, že alespoň někde se skutečně blýská na lepší časy. Jinde však stále nejsme schopni překročit svůj vlastní stín. Někteří soudruzi a soudružky se dál křečovitě drží otěží, ačkoliv už ztrácejí dech a neúprosně letící běh dějin jimi smýká prašnými cestami sociálních sítí a veřejného mínění. Nevidí, neslyší, nedbají. Nedokáží důstojně ustoupit do ústraní a převzít role mentorů, kterou mladí tak zoufale potřebují a které by se jistě zhostili s grácií. Škoda. Současný stav neprospívá vůbec nikomu. A nejméně lidem, jejichž zájmy má komunistická strana hájit.

Pojďme to ale vzít z toho pozitivního konce a hleďme vstříc novým zítřkům. První vlaštovkou omlazování byla nezvykle mladá kandidátka do Evropských voleb v roce 2019. Ta sice nepřinesla závratný úspěch, ale udržela téměř stejný počet hlasů jako ta v roce 2014, což je v kontextu neustále klesajícího počtu voličů KSČM v krajských i poslaneckých volbách rozhodně skvělý výsledek.

S napětím jsme všichni v posledních dnech očekávali návrhy kandidátek k letošním volbám do Poslanecké sněmovny vzešlé z Krajských nominačních konferencí. Zatímco někde zůstalo při starém a na čela kandidátek usedly časem (ne vždy pozitivně) prověřené tváře, svěží vítr se prohnal Libereckým krajem. Lídrem kandidátky tam delegáti doporučili Jana Korose – čtyřiadvacetiletého učitele dějepisu a zeměpisu, místopředsedu OV KSČM v České Lípě. Sluší se gratulovat Honzovi, protože kdyby za ním nebyl vidět kus práce, nebyl by on vidět na kandidátce.

Ráda bych popřála hodně sil všem, kteří se zařazením na kandidátku KSČM rozhodli jít s kůží na trh. Zvláště pak těm, kteří jsou v této roli poprvé na exponovaném místě. A pevně věřím, že odvaha dělat věci konečně jinak vydrží nejen Libereckému kraji.

Petra PROKŠANOVÁ, předsedkyně Komise mládeže ÚV KSČM