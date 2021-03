Rudý opičák

Jakýsi mladý muž, jenž byl ve vysílání Českého rozhlasu představen jako »kulturní historik« působící na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, se jal značně nekulturně hodnotit let do vesmíru Vladimíra Remka před 43 lety a také jeho osobu. Stalo se v pořadu »Český wesmjr. Jak se Češi vztahují k časoprostoru nad našimi hlavami?«.O prvním československém (chcete-li českém) a evropském kosmonautovi - jak se k němu hrdě hlásí Evropská kosmická agentura - řekl toto:

»Remek, byť byl vojenským pilotem, zdaleka nebyl vybrán na základě svých vědeckých či jiných kvalit. On byl vybrán především proto, že z hlediska propagandy byl ideologicky vhodným kandidátem ... Jeho průkazem do vesmíru nebyla jeho fyzická či vědecká výjimečnost, ale naopak jeho ideologická průměrnost.«

A dále: »Remek byl vystřelen do vesmíru jako socialistický rudý opičák právě proto, aby étos jeho kosmického dobrodružství přehlušil desetileté výročí ruské okupace Československa.«

Onen socialistický rudý opičák snad odkazoval na to, že než do vesmíru vzlétli první lidé, posazovala se do kosmických raket zvířata, mezi nimi také opice. Ty však vysílali Američané, nikoli Sověti. Pak tedy slovo opičák mělo zřejmě ještě další, výrazně dehonestující smysl.

Do svých hodnotících soudů se zmíněný »kulturní historik« (jeho jméno v éteru zaznělo, ale já mu nechci dělat ještě větší ostudu) ponořil cele tak, že kladl na jednotlivá významová slova důraz v hlase a vypadalo to, jako když na veřejnosti recituje budovatelskou báseň.

Jeho zápal odnesl i Jurij Gagarin. Ten prý letěl do vesmíru první proto, že Američané mnohem více testovali. Kdo zná dějiny dobývání kosmu, ví, že hlavní konstruktér Koroljov a jeho tým také hodně testovali, než vyslali na vesmírnou pouť člověka. Takže zase jsou to jenom jedovaté řeči, které mají znehodnotit Gagarinův let. Blíží se 12. duben, šedesáté výročí Gagarinova průkopnického činu. Jsem zvědava, co se ještě kolem něho »dozvíme«, aby ho znectili.

Letět do vesmíru není žádný špás pro nikoho, ať pochází z jakéhokoli státu. Výcvik je nesmírně náročný a rozhodně to nedokáže každý. To chápou i docela obyčejní lidé, kteří nemají školy. Dotyčný pan historik s vysokoškolským vzděláním by to mohl chápat o to více. Mrzí mě, že na staroslavné pražské univerzitě pracují a mládež ovlivňují takovíto »odborníci«, kteří nevědí, že i kosmický let posádky Remek-Gubarev byl dalším krůčkem ve vědeckém poznání a dobývání vesmíru člověkem.

Monika HOŘENÍ