Kontrola víček

Dcera Miluše Bittnerové tíhne k ekologii

Bude to rok a půl, co se Miluši Bittnerové narodila rozkošná dcera Bettynka. Miluše se nám svěřila, že ve svých sedmnácti měsících je Betty téměř samostatná, proto pro českou Marilyn Monroe nebyl problém odskočit si na kliniku Esthé trošku vylepšit svou vizáž.

Spousta zákroků plastické chirurgie je čistě estetická záležitost. Jsou ale i takové, které zabijí dvě mouchy jednou ranou a zbaví vás kromě vady na kráse i případných zdravotních komplikací. Jedním takovým zákrokem je blefaroplastika – operace očních víček. Tu podstoupila i půvabná herečka Bittnerová. »Poprvé v životě jsem byla u očního lékaře nechat si vyšetřit oči. Už potřebuji brýle na čtení a také mi večer delší dobu slzí oči. Doktor řekl, že to může být problém víček, která oči zatěžují. Spojila jsem tedy příjemné s užitečným. Slzení přestalo a estetický efekt mě jako ženskou taky baví moc,« svěřila se Miluše Bittnerová.

S dcerou Bettynkou

Blefaroplastika je navíc jeden ze zákroků, který zabere jen chvilku. »Operace byla překvapivě rychlá. Vlastně jsme si nestihli ani popovídat a už jsem zase šla. Samotný zákrok byl kratičký a bezbolestný. Manžel s Bettynkou se o mě hezky starali, přikládali mi studené obklady na oči. Mají už zkušenosti, prožili se mnou operaci menisku, takže víčka byla brnkačka,« smála se herečka, která ještě před půl rokem kvůli operaci kolene chodila o berlích.

Je s podivem, že se dítě takhle brzo stará o maminku? Miluše nás velmi rychle vyvedla z omylu, Bettynka se osamostatňuje závratnou rychlostí. »Mini B se má dobře. Trochu ji štveme, protože jí nechceme půjčovat mobily, chceme, aby jedla zeleninu a tak podobně. Je jí sedmnáct měsíců, tak je jasné, že už má svůj názor. Jsme rádi, že tíhne k ekologii a třídí odpad. Zatím potřebuje poradit do jakého koše má co vyhodit, ale jde to dobře. Kariéru tipuji na IT specialistku – počítač a mobil jsou největší lákadlo – nebo popelářku – ráda zametá a vynáší odpadky. Jsem na ni pyšná,« pochlubila se šťastná maminka.

Nepodceňovat rekonvalescenci!

Přestože samotná blefaroplastika zabrala pár okamžiků, pooperační klid je důležité nepodceňovat. »Rekonvalescence je obvykle velmi rychlá. Jizvička víčka je překryta pouze tenkou speciální náplastí. Někteří klienti se po operaci vůbec neomezují a chodí do práce, sportují. Není to ale ideální. Oči jsou po operaci podrážděné, při jejich namáhání mohou být větší otoky víček a modřiny. Ideální je dodržovat první dny klidovější režim, oči nezatěžovat, doporučujeme chladné obklady... Stehy se vyndávají po týdnu. Po dvou týdnech mohou pacienti fungovat bez omezení. Definitivní výsledek je ale až po několika měsících,« upozornil MUDr. Libor Kment, jehož zkušená ruka vedla skalpel při operaci Miluše Bittnerové.

Herečce se na Esthé zalíbilo. Naznačila, že víčka nejsou jedinou částí těla, kterou by si přála »zrekonstruovat«. »S doktorem Kmentem jsme konzultovali i jiné zákroky. Co si budeme povídat – většina ženských po porodu řeší stejné partie – břicho a prsa. Nejsem výjimka. Takže až přijde ten správný čas, vtrhnu na Esthé a vnutím se na sál,« plánovala herečka.

(mac)

FOTO - archiv kliniky Esthé (www.esthe-plastika.cz)