Klasické koření

Babičky znaly, a proto používaly mnohé skvělé koření, které pěstovaly na zahrádce, nebo jen tak, za oknem. Začněme pažitkou, kterou každý zná a snadno ji každý mít může. Dnes přidáme také libeček, který v babičkovské kuchyni nikdy nechyběl, čerstvý a ani sušený.

Takže pažitka. Je příbuzná cibulovým zeleninám a můžeme ji najít i planě rostoucí. Je to rostlina vytrvalá a zcela mrazuvzdorná!

Přibližně 40 cm vysoká rostlina je tvořena dutými listy, které mají na průřezu kruhový tvar a jejich celková délka a tloušťka závisí na poskytnutých pěstebních podmínkách. Fialkové květy vyrůstají od druhého roku na silných květních stvolech. Semena, která se používají k množení, jsou černá a lesklá. Pažitka, kterou opravdu každý může snadno mít, je bohatým zdrojem vitamínu C, obsahuje ho až třikrát víc než třeba rajčata, ale i vitamínů ze skupiny B, karotenu a vitamínu E. Zastoupení železa je také významné. Těžko říct, zda babičky o tom věděly, ale nic to nemění na tom, že ji hojně používaly. Nejvíce si však babičky cenily a cení její osvěžující chuti. Pažitku (jak jinak než čerstvou) proto přidávaly a přidávají do polévek, zdobily a zdobí jí různé pokrmy. I obyčejný, máslem či sádlem, tvarohem či sýrem namazaný a posypaný chléb díky pažitce je a byl lahůdkou. Můžeme ji nasekanou mrazit ve směsi s polévkovou zeleninou nebo samotnou. Před uložením do mrazničky ji zbavte přebytečné vody, aby zůstala sypká. Bábinky to dobře věděly. Pro využití mrazené pažitky do polévek je vhodné ukládat ji s vodou do nádobek na led. Náhradním způsobem je i sušení pažitky, musíte však počítat s tím, že tak ztratí množství vitamínů a dalších cenných látek, a nezachová si ani svou typickou vůni. Ano, sušená pažitka není tak říkajíc nic moc, byť se tak i prodává…

A ještě maličkost, kterou babičky dodržovaly. Správná sklizeň pažitky spočívá v pravidelném seřezávání celých listů tak, aby po řezu zbyly pouze několikacentimetrové části. Omezujeme tím zasychání konečků a případné nakvétání, kdy vyrůstají tužší a silnější květní stvoly nevhodné pro kuchyňské využití. Za deště pažitku nesklízejte, protože by mohla začít zahnívat. Před příchodem zimy omezte řez, aby rostlina stačila ještě dostatečně zesílit a vytvořit si zásobní látky pro přezimování.

Libeček. Chuť i vůni známe z polévek a dalších pokrmů ve formě tekutého koření maggi. Babičky však dávaly přednost čerstvým výhonkům. Přidávaly je a přidávají (jak jinak) do polévek, salátových zálivek, ale také do mnoha dalších pokrmů. Používají nadzemní výhonky nebo jen listy, které dodávají pokrmům typickou vůni a chuť. Hodláte-li sklízet pouze nať, květní stonky odstraňte. Nejvýraznějšího aroma libečku v pokrmech docílíte opravdu jen využitím čerstvých výhonků. Sušené lístky nemají již tak výraznou vůni, ale přesto v kuchyni potěší. Zkuste čerstvé lístky libečku zmrazit! Moderní babičky to tak dělají. V létě čerstvě nařezané listy pokrájejte na menší kousky a s trochou vody zmrazte do formy na ledové kostky, které potom používejte v zimě.

Tato nepřehlédnutelná vytrvalá rostlina dorůstá výšky i dvou metrů. Má silný a dužnatý podzemní oddenek s bohatými kořeny, které jsou hojně větvené a aromatické. Stejně vonná je i celá nadzemní část rostliny. Využívat můžeme nejen oddenek s kořeny, ale také listy s drobnějšími stonky, i plody. Oddenky lze sbírat až z rostlin starších, nejlépe dvou až tříletých. Po vyrytí ho musíte bezprostředně omýt a rychle usušit

Libeček je opravdu skvělý, protože patří i mezi léčivky. Obsahuje především silice (například terpineol), hořčiny a pryskyřice. Povzbuzuje činnost trávicí soustavy, protože zvyšuje tvorbu trávicích šťáv a omezuje také nadměrné nadýmání. Čaj z libečku pomáhá podobně jako máta. Babičky ho používaly při zánětu dolních cest močových a močového měchýře. Nálev z jedné čajové lžičky suchého libečkového oddenku v půl litru vařící vody, každý den stačí vypít jednu sklenici. Babičky přidávaly libeček do horké vody při inhalaci. A také při úpravě žaludečních a střevních problémů i jako močopudný prostředek (diuretikum).

Libeček můžete vypěstovat výsevem čerstvě sklizených semen. Pro běžné využití stačí bohatě jedna rostlina. Sazenice vysazujte na jaře, jakmile je půda mírně prohřátá a na povrchu oschlá. Místo, kde chceme libeček pěstovat, musí být dostatečně výživné, s dobrou, humózní půdou a dostatkem vody nebo doplňkovou zálivkou. Libeček v našich podmínkách bez problémů přezimuje. Na podzim při příchodu mrazíků odumírá nadzemní část rostliny a přežívá kořen. Libeček můžete pěstovat ve větších nádobách i na balkonech orientovaných severněji, v pohodě při dostatečné zálivce přečká i zimu.

Na jaře připravte rostliny seříznutím zaschlých částí u země tak, abyste nepoškodili přezimující vrcholové srdéčko. Potřebuje dostatek živin, proto před narašením přidejte hnojivo.

To vše babičky věděly a vědí, proto jejich kuchyni tak milujeme…

