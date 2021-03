STOP kšeftování s nouzovým stavem

Jako přírodovědec nemohu ocenit podle mě chybnou strategii opozičních politiků, která má a bude mít negativní dopady na celou společnost včetně tisíců zmařených životů.

Jsem přesvědčen, že není prozíravé znovu a znovu nutit vládu dělat stejnou rozvolňovací chybu, místo aby všichni jednohlasně a bez odmlouvání respektovali všechna doporučení epidemiologů. Pomoci podnikatelům znamená tlačit na pořádné kompenzace za zavření, a ne na otevření.

Vždycky, když vláda podlehla tlakům na rozvolnění, aniž by čísla k tomu dávala impulz, přišla během týdne další »vlna«. To je přírodní zákon. Co nejstručněji: šíří se to kapénkami (dotykem téměř vůbec ne), které při dýchání dolétnou tak 40 cm, při mluvení až 1,5 metru, při křiku a zpěvu ještě dál. Proto osobně vidím problém s otevřením škol, kde sice děti uhlídáte při vyučování, méně o přestávkách – a před školou nikdo nezabrání, aby se nehonily a nekřičely na sebe, je to jejich přirozenost. Pamatujeme, jak to bývalo při chřipce: jedno dítě ji přineslo do školy a do týdne to měla většina třídy, v každé takové rodině postupně lehli všichni. Také proto jsou školy na škále rizik přenosu COVID-19 na stupni 7 (ZŠ) až 8 (SŠ) z devíti. Právo dětí na vzdělání je prioritou, ale jejich právo na život a zdraví ještě vyšší.

Epidemiologové všech zemí se spojili a říkají, že nechceme-li zahltit zdravotnické systémy, musí lidé až na zcela nezbytné případy zůstat doma. Na procházku sám nebo rodina, ale nejezdit daleko na hory, a tuplem ne vlaky a autobusy. Zábavní průmysl musí zůstat zavřen a dostat patřičné kompenzace.

Až se bude opatrně povolovat třeba kultura, je jasný rozdíl mezi kinem (mluví se jen na plátně), koncertem vážné hudby, divadlem (mluví a zpívají herci) a koncerty kapel či populárních zpěváků (křičí všichni). Ujišťování každé lobby »my zajistíme dodržování« jsou lichá, vidíme to denně v televizi.

Obdobně opatrně s otevíráním obchodů: nejde o diskriminaci malých oproti velkým, ale snaha, aby lidi nakoupili větší sortiment najednou a neobíhali mnoho malých obchodů, například s módou, čímž se zvyšuje počet a délka kontaktů (když tam hovoří s prodavači, zatímco v super-hyper je samoobslužný provoz) a pohyb v ulicích a MHD.

Rozvolníme-li předčasně, budeme se až do proočkování na podzim stále potácet mezi stupněm 4 a 5, přinese to mnohem větší škody na všech frontách. Také na dovolenou v cizině, včetně Slovenska, budou lidi moci zapomenout, protože nás jejich vlády k sobě nepustí, a stále budou zbytečně umírat lidé.

Také požadavky opozice, aby vláda předložila jasný plán, podle něhož se »pojede«, a stanovila vždy datum, kdy které opatření skončí, je čistým politikařením a nemá nic společného s vědeckým poznáním. Jako bychom chtěli takový časový harmonogram pro boj s tornádem nebo zemětřesením uprostřed přírodní katastrofy.

Osobně jsem pro podporu závěrů epidemiologů. Neplatí, že zvolením do parlamentu rozumíme epidemiím lépe – tedy pokud nejsme epidemiologové.

Chceme-li jako komunisté »zatopit« vládě, je k tomu v parlamentu spousta jiných příležitostí, ale blokování nouzového stavu poškozuje rizikové skupiny obyvatel, nikoli ministry a poslance.

Miroslav PROKEŠ