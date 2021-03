Pokr na dače

Veřejnoprávní rozhlas vysílá řadu pořadů, které se věnují historii. Tyto pořady mají různou úroveň a jsou tu více, tu méně objektivní. Některé jsou dobré a posluchač se poučí, jiné značně tendenční.

Tak například cyklus zvaný Dokument. Podle data na rozhlasovém webu jde někdy o reprízy. V díle věnovaném nejznámějšímu atentátu na Adolfa Hitlera z 20. července 1944 průvodce pořadem a jeho autor při přednesu svého komentáře počal hodnotit i postupy Rudé armády a konání J. V. Stalina v závěru války. Rozmáchl se tak, že ve své analýze skončil až osvobozením Košic a poválečným uspořádáním.

Mnohé kolem atentátu na Hitlera bylo zajímavé, například vize jednoho z aktérů Clause Schenka von Stauffenberga o poválečném Německu v případě usmrcení Hitlera. Německo mělo být v hranicích roku 1939, tedy včetně remilitarizovaného Porýní a se sudetskými částmi Československa! Další spříseženci požadovali hranice Německa dokonce z roku 1914. Sami britští politici nehodnotili spiklence nadšeně. Jak řekl ministr zahraničí Eden, primárním motivem spiklenců nebyla pomoc »naší věci«. Ostatně všichni spiklenečtí důstojníci měli spoluvinu na válečných zločinech. Churchill věděl – zaznělo v pořadu - že USA válkou zbohatly, na rozdíl do Británie. Britské impérium svou dějinnou roli dohrálo a bude se rozpadat. Proč tedy britský ministerský předseda odmítl hrát o čas německou kartou? ptal se průvodce pořadem. Po Hitlerovi by jako nový fýrer nastoupil někdo další a nacistické Německo by možná vydrželo ještě déle...

Potud zajímavé. Ale co zaznělo dále?

»Proč by měla Rudá armáda útočit v létě 1944, stačilo počkat; 160 popravených německých důstojníků ... jako důsledek nepodařeného atentátu na Hitlera znamenalo v důsledku dezintegraci německého armádního velení a chaos. Stačilo jenom čekat, pobývat na dači v Kuncevu a hrát s ministrem zahraničí Molotovem pokr. A Stalin byl trpělivý a uměl čekat,« linulo se z rádia, jako by snad představitelé vojenského velení Sovětského svazu měli ruce v klíně a bezstarostně se v době protiněmecké ofenzívy rekreovali na chatě a jako by Rudá armáda nevykazovala od července 1944 do května 1945 žádnou aktivitu a vítězství spadlo bezpracně do klína! »A opožděné osvobození osvětimského tábora smrti, několik desítek tisíc obětí navíc, je jen statistikou, která Stalinův triumf nikterak nepoznamenala. Vítězů se nikdo neptá na okolnosti vítězství.«

Tak toto již spadá do oblasti reinterpretujících výkladů dějin a vyložených podpásovek. A není to přímo hanebnost? Cožpak ten, kdo toto vysloví, může dnes soudit, jak hodně brzo, pozdě či »tak akorát« přijeli osvoboditelé k osvětimským branám? Je neuvěřitelné, co lze vymyslet desítky let po válce s cílem pohanět. Od června do srpna 1944 Rudá armáda uskutečňovala svou letní ofenzívu a domnívat se, že by snad měla současně podpořit Stauffenbergovy spiklence, je mimo jakoukoli realitu.

A – s prominutím – kecy o tom, že Rudá armáda pozdě osvobodila KT Auschwitz-Birkenau, nepatří do seriózního diskurzu. Byla u Osvětimi tak brzo jako Američané v Mauthausenu. Jediná odpověď na to zní: Tak tedy měl Auschwitz osvobodit někdo jiný dříve! Proč to neudělal?

Monika HOŘENÍ