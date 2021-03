Ilustrační FOTO - Pixabay

Zemské volby v SRN testem před podzimem

Za přísných hygienických podmínek se konaly volby do regionálních sněmů v německých spolkových zemích Bádensko-Württembersko a Porýní-Falc.

Představovaly nejen zkoušku sil před zářijovými parlamentními volbami v Německu, ale jejich výsledky mohou také naznačit osud vládní CDU končící kancléřky Angely Merkelové. Strana, která je největší politickou silou v Německu, může s odchodem Merkelové skončit v opozici…

Odchod do opozice CDU hrozí v Bádensku-Württembersku, kde je nyní v koalici se Zelenými slabší vládní stranou. Zelení, kteří v této jihoněmecké spolkové zemi navíc očekávali velké vítězství s asi 32 %, totiž do budoucí zemské vlády mohou přizvat sociální demokraty (SPD) a liberály (FDP). Komentátoři nevylučují, že touto cestou by se mohlo vydat po zářijových volbách celé Německo…

V takovémto složení, ale pod taktovkou sociálních demokratů, vládne koalice v sousedním Porýní-Falci. A pokračovat by zde mohla i po volbách, ve kterých o první místo soupeří SPD a CDU. Výsledek bude podle průzkumů těsný. Tamní soc. dem. premiérka Malu Dreyerová, která hlas odevzdala v domovském Trevíru, řekla, že na očekávaný výsledek hledí optimisticky. »Jasno bude ale až večer,« dodala.

Volební místnosti se otevřely v 08.00 a hlasovat bylo možné až do 18.00. První výsledky zde byly při volbách před pěti lety známy okolo 22.30 (tedy po naší uzávěrce), letos to ale mělo být ještě později vzhledem k očekávanému velkému podílu korespondenčních hlasů. Této formě výběru kandidáta dalo kvůli pandemii nemoci COVID-19 očividně přednost nejvíce voličů v historii.

Korespondenční boom

Situaci v hlasovacích místnostech popisovaly volební komise jako poklidnou, což vysvětlují právě velkým zájmem o poštovní hlasování. V Porýní-Falci činila v poledne účast podle centrální volební komise 52 % včetně započítání korespondenčních hlasů, což bylo o 10 % více než před pěti lety. Komise ale zdůrazňuje, že kvůli vysokému podílu poštovních hlasů není možné účast s předešlými volbami srovnávat. V Bádensku-Württembersku nebyly k dispozici údaje za celou zemi, i zde byl přitom ovšem mimořádný zájem o poštovní volbu.

V Porýní-Falci, kde mohlo volit 3,1 milionu lidí, podle šéfa volební komise Marcela Hürtera o možnost hlasovat korespondenčně požádalo zhruba 44 % oprávněných voličů. Z Bádenska-Württemberska, kde mohlo hlasovat 7,7 milionu lidí, aktuální data nebyla dostupná, neboť volební systém je v této zemi decentralizovanější. I tak ale jednotlivé okrsky potvrzovaly zhruba 40 % korespondenčních hlasů. V roce 2016 zde poštou odevzdalo hlas 21 % hlasujících, tedy každý pátý volič, před 25 lety to byl každý desátý, uvádí televize SWR…

V obou zemích voliči o možnost hlasovat korespondenčně museli požádat do pátečních 18.00. Pokud ale lidé náhle onemocněli, nebo jim byla nařízena karanténa, mohli o korespondenční hlasování žádat ještě do 15.00. Doručit takové hlasy, pro které jsou zvláštní červené obálky, na příslušná volební místa, bylo ale nezbytné do 18.00 – v tom jediném se situace oproti bouřlivým podzimním volbám v USA liší…

Podle politologů měli z korespondenčního hlasování těžit především Zelení, ale také kandidáti CDU, kteří mají disciplinovanou voličskou základnu. Naopak pro krajně pravicovou populistickou antiimigrační Alternativu pro Německo (AfD) je takové hlasování nevýhodné. AfD si toho zřejmě byla vědoma, protože právě již po prezidentských volbách v USA zpochybnila stejně jako s ní ideově spřízněný Donald Trump bezpečnost takového hlasování…

Hygienická opatření

Vedle korespondenčního hlasování bylo možno volit i tradičně, tedy vložením lístku do urny ve volebních místnostech. Kvůli pandemii ale voliči museli dodržovat přísná hygienická opatření. Do hlasovací místnosti byl možný vstup jen se zdravotnickou rouškou, případně s respirátorem třídy FFP2 a vyšší. Povinná byla dezinfekce rukou a nezbytné dodržování vzájemného odstupu. Voliči také dostali doporučení, aby si pro vyznačení svého hlasu z preventivních důvodů přinesli vlastní tužky.

Volby se konaly také v Hesensku, kde 4,7 milionu oprávněných voličů vybíralo nové složení městských a okresních zastupitelstev a ve 30 městech také nové starosty. Rovněž zde volební komise hlásily velký zájem o poštovní volbu.

Po uzávěrce tištěného vydání dorazily první odhady výsledků voleb:

Křesťanskodemokratická unie (CDU) dosluhující německé kancléřky Angely Merkelové v dnešních zemských volbách v Bádensku-Württembersku a Porýní-Falci podle odhadů neuspěla a skončila v obou případech druhá. V Bádensku-Württembersku podle televize ARD s 31 procenty vyhráli Zelení, v sousedním Porýní-Falci podle televize ZDF zase sociální demokraté (SPD) s 33,5 procentem hlasů. Pokud se odhady potvrdí, bude výsledek z Porýní-Falce nečekaně drtivým vítězství SPD. Průzkumy v této západoněmecké zemi předpovídaly vyrovnaný souboj CDU s mírně favorizovanými sociálními demokraty.

V Bádensku-Württembersku, které se řadí k nejrozvinutějším a nejbohatším spolkovým zemím, potvrzuje odhad ARD předvolební průzkumy. Zisk 31 procent hlasů umožní zemskému premiérovi Winfriedu Kretschmannovi udržet si úřad ministerského předsedy. CDU, které ARD připsala 23 procent, hrozí odchod do opozice, protože Kretschmann nevylučuje vládní koalici se sociálními demokraty a liberály z FDP, kteří podle odhadů získali 12 respektive 11,5 procenta.

Do zemského sněmu se podle odhadů dostane ještě Alternativa pro Německo (AfD), která je označována za populistickou a krajně pravicovou stranu, získat by mohla 11,5 procenta. Jisté je, že AfD zůstane v opozici, neboť s ní ostatní strany předem odmítly spolupracovat.

V Porýní-Falci sondáž agentury INSA naznačovala vyrovnaný výsledek ve výši 30 procent pro SPD i CDU, další průzkumy pak SPD připisovaly náskok jednoho až tří procentních bodů. Televize ZDF ale náskok SPD před druhou CDU s 25,5 procentem hlasů odhaduje na osm procentních bodů. Také místní sociálnědemokratická premiérka Malu Dreyerová má podobně jako její bádensko-württemberský kolega Kretschmann naději, že ve funkci zůstane.

Dreyerová by chtěl pokračovat v koalici se Zelenými a liberály. Ekologická strana dostala podle ZDF 9,5 procenta hlasů a liberálové 6,5 procenta. Do zemského sněmu se dostanou podle odhadů ještě AfD s 10,5 procentem hlasů a Svobodní voliči (FW) s 5,5 procentem hlasů.

Pokud se odhady potvrdí, bude výsledek pro CDU znamenat v obou spolkových zemích propad oproti zemským volbám před pěti lety. Tehdy konzervativci získali v Bádensku-Württembersku 27 procent hlasů a v Porýní-Falci 31,8 procenta hlasů. Propad v takovém případě zaznamená i AfD, která měla v Bádensku-Württembersku 15,1 procenta hlasů a v Porýní-Falci 12,6 procenta hlasů.

(rj)