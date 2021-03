Kvůli Patagonii útočili na prezidenta

Na minibus argentinského prezidenta Alberta Fernándeze při návštěvě požáry zpustošené Patagonie zaútočily kamením desítky demonstrantů. Podle listu Clarín se lidem nelíbí rozsáhlé těžební projekty, které vláda plánuje v této oblasti bohaté na zlato, stříbro a uran.

Alberto Fernández. FOTO - Wikimedia commons

Dav na minibus zaútočil, když se prezident zastavil v komunitním centru v provincii Chubut na jihu země. Demonstranti se shromáždili u vchodu do budovy a čekali, až prezident nasedne do vozidla, na které pak házeli kamení, kopali do něj a snažili se mu zabránit v pohybu. Když se řidiči konečně podařilo davem projet, měl podle zpravodajské stanice BBC minibus několik oken rozbitých.

Prezident se později podle ČTK snažil násilí zlehčovat a prohlásil, že věří, že je dílem malé skupiny lidí, kteří by v Chubutu nebo v celé Argentině těžko získali podporu. Důvod bohužel ale nekomentoval…

V argentinské části Patagonie v posledních dnech vypukly lesní požáry. Lidé se museli evakuovat, jeden člověk zemřel a mnoho osob utrpělo zranění. Poničeno bylo nejméně 200 domů.

(rj)