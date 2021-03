Ilustrační FOTO - Pixabay

O nouzovém stavu na Mariána nebo Emanuela

Požádá-li vláda o prodloužení nouzového stavu, Sněmovna by to mohla projednávat 25. (svátek má Marián) či 26. března (Emanuel). V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to řekl předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO).

Česká republika je v nouzovém stavu nepřetržitě od 5. října. Poslední stav nouze vláda vyhlásila od 27. února, skončit by měl 28. března. Zavřené jsou školy, služby, kulturní a sportovní zařízení i většina obchodů. Pohyb mezi okresy je možný jen z vážných důvodů. Hejtmani mohou studentům či lékařům z ambulancí nařídit nastoupit do nemocnic či domovů seniorů. Nakažených přibývá, v nemocnicích je vysoký počet pacientů ve vážném stavu.

Podle Vondráčka se situace v zemi zatím nejspíš nelepší natolik, že by stav nouze mohl skončit.

»Čísla se nelepší do takové míry, že bychom si mohli říct, že 28. března končí nouzový stav a můžeme rozvolňovat,« uvedl Vondráček. Podle něj by se Sněmovna mohla sejít ve čtvrtek 25. března či v pátek 26. března a posoudit nejnovější údaje o vývoji situace. »Budu rád, když vláda přijde s plánem, že některá opatření mohou být modifikována,« dodal šéf dolní komory.

Uvedl, že sám by hlasoval tak, »abychom případně vydrželi« s opatřeními. Pravděpodobnost, že Sněmovna od vlády žádost o prodloužení dostane, vidí nyní Vondráček jako »60 na 40«. »Asi budeme požádáni o prodloužení nouzového stavu,« řekl předseda Sněmovny. Zmínil omezení pohybu či nařízení pracovní povinnosti v nemocnicích, které jsou možné v nouzovém stavu.

Podle šéfa Senátu Miloše Vystrčila (ODS) by se případně mohl zkombinovat nouzový stav s opatřeními ve stavu pandemické pohotovosti podle nového pandemického zákona. Podle něj by 25. března už mělo být jasné, zda bude nutné pohyb omezovat a pomoc do nemocnic či sociálních zařízení posílat. Zbytek případných opatření by se pak mohl řídit podle nového pandemického zákona, míní Vystrčil. »Je možné vyhlásit zúžený nouzový stav,« uvedl šéf horní parlamentní komory. Dodal, že podle pandemické normy by měla vláda pravidelně přijatá opatření zdůvodňovat, takže by byla možná lepší kontrola potřebnosti a efektivity nařízených kroků.

Podle Vondráčka je pandemická pohotovost »o něco méně« než nouzový stav. Není si jistý, zda by se oba modely měly mixovat. Vystrčil podotkl, že ani teď nejsou všechna opatření podle krizového zákona k nouzovému stavu, ale část nařídila podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Povinné testování i v nejmenších firmách?

Podle vicepremiéra a ministra průmyslu a dopravy Karla Havlíčka (za ANO) nelze očekávat, že by vláda začala rozvolňovat opatření proti koronaviru před Velikonoci. I poté by podle něj šlo spíše o uvolnění pohybu uvnitř okresů, nikoli uvolnění obchodu a služeb. Vláda nyní koná v rámci nově vyhlášeného nouzového stavu, který potrvá do 28. března, jeho prodloužení by musela schválit Sněmovna.

Testování zaměstnanců ve firmách na koronavirus by mohlo být podle něj povinné dvakrát týdně. Vláda o tom bude jednat. Nyní mají firmy nad 49 zaměstnanců povinnost otestovat pracovníky jednou za týden. Havlíček to řekl v pořadu Partie televize Prima. Vláda uvažuje i o tom, že by zavedla povinné testování i v nejmenších podnicích s deseti až 49 zaměstnanci. To by mohlo platit od příštího pondělí.

»Uvažujeme o tom, že by se to povinné testování provádělo dokonce dvakrát týdně a to proto, že antigenní testování má svůj význam zejména, když se dělá pravidelněji,« uvedl Havlíček. Postup doporučují podle něj epidemiologové, je ale otázka, zda to firmy zvládnou. Testování dvakrát týdně by mohlo být zavedeno zhruba za 14 dnů.

Na samotesty stát firmám přispívá prostřednictvím úlev ze zdravotního pojištění 60 Kč, cena je ale podle předsedy opoziční ODS Petra Fialy 120 až 150 korun, což zejména pro menší podniky představuje zátěž. Podle Havlíčka cena testů postupně klesá pod 100 Kč a brzy se přiblíží 60 korunám. O zvýšení příspěvku kabinet neuvažuje, podle Havlíčka by se cena testů zastavila na vyšší úrovni. Příspěvek 60 korun lze využít na test na zaměstnance čtyřikrát do měsíce a Havlíček nevyjasnil, zda by se frekvence měnila po zvýšení četnosti povinných testů.

Vláda firmám doporučuje antigenní testování závodním či externím lékařem nebo mobilními zdravotními týmy. V takovém případě testování plně hradí zdravotní pojištění.

(zmk)