J. Bilčenková

Otevřený dopis Kateřiny Konečné ukrajinské univerzitě

Haló noviny již informovaly o případu ukrajinské profesorky Dr. Jevgenije Vitaljevny Bilčenkové, která kritizovala nově přijatý diskriminační jazykový zákon, a bylo jí nejen vyhrožováno veřejnou popravou, ale také jí tajné služby oznámily, že dávají dohromady obvinění z vlastizrady.

Europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná tento případ bedlivě sleduje a minulý týden ve středu 10. března zaslala rektorovi univerzity M. P. Dragomanova otevřený dopis s žádostí o vyjádření, proč profesorce J. Bilčenkové vedení zakázalo učit, a byla nucena z univerzity odejít. Europoslankyně už dříve zaslala dopis na Ukrajinské zastupitelství v České republice.

Konečná uvedla na sociální síti: »Univerzity by měly být místem, kde lze svobodně diskutovat. O případu ukrajinské profesorky Jevgenije Bilčenkové již Vy, kdo sledujete můj profil pravidelně, víte. Rozhodla jsem se obrátit s otevřeným dopisem na vedení Národní pedagogické univerzity M. P. Dragomanova se žádostí, aby mi sdělili, co vlastně tato mezi studenty oblíbená kantorka provedla. Zároveň sleduji i další případy bezpráví na Ukrajině, s nimiž se na mě obrátili lidé po zveřejnění této kauzy.«

Konečná dále v otevřeném dopise zveřejněném na jejím profilu uvádí: »Naprosto nerozumím tomu, proč se k těmto tlakům připojila i její univerzita. Měla jsem za to, že zvláště univerzitní půda je otevřena svobodné, nezávislé demokratické diskusi na principech vzájemného uznání a neměla by být nástrojem žádné vládnoucí moci. Nehledě na to, že z profesního hlediska, dle mně dostupných informací, prof. Bilčenková nijak nepochybila. Naopak její oblibu potvrdila petice studentů i odborně ceněné vedení všech vzdělávacích programů a publikační činnosti.«

Konečná také požadovala vysvětlení, proč prezident Ukrajiny Vladimir Zelenskyj začátkem února odebral s okamžitou účinností licence celostátním televizním kanálům TV-112, TV-ZIK a TV-NewsOne.

(brom)

FOTO - Haló noviny/Roman BLAŠKO