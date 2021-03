Ilustrační FOTO - Pixabay

Polákům prodloužili vazbu

Krajský soud ve Zlíně prodloužil vazbu dvěma Polákům obžalovaným z obchodů s marihuanou.

Za nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy mohou v případě prokázání viny strávit Krzysztof Wojciech Adamiec a Miroslaw Bronislaw Mrowiec až 18 let ve vězení. V kauze je obžalovaný také Rafal Grzegorz Suchwalko, který je stíhaný na svobodě.

Podle předsedy senátu Radomíra Koudely existuje v případě Adamiece a Mrowiece riziko, že by mohli uprchnout nebo se skrývat, aby se vyhnuli trestnímu stíhání. Rozhodl tedy o prodloužení vazby. Zatímco Adamiec se prostřednictvím svého advokáta vzdal práva stížnosti, Mrowiec si ponechal lhůtu. Státní zástupce Martin Malůš se práva stížnosti vzdal. Polští občané podle obžaloby nakupovali marihuanu v České republice a následně ji převáželi a prodávali v Polsku.

Hlavní líčení bude pravděpodobně pokračovat v květnu. Soud chce v kauze vyslechnout další svědky, čeká i na doručení dokumentů týkajících se souvisejícího trestního řízení v Polsku. Policie tam podle Malůše kvůli prodeji desítek kilogramů marihuany zahájila stíhání 18 lidí, kterým podle zjištění polských orgánů zřejmě drogu dodával Adamiec.

Obžaloba se opírá hlavně o výsledky domovní prohlídky bytu v Luhačovicích na Zlínsku, který si Suchwalko pronajal a později jej podle svých slov přenechal k obývání Mrowiecovi, svému švagrovi. V bytě policie našla téměř 5,5 kilogramu marihuany. Podle obžaloby marihuanu obstarával Mrowiec a vozil ji do bytu v Luhačovicích, kde ji spolu s Adamiecem a Suchwalkem balili k převozu. Adamiec podle státního zástupce přijížděl do ČR, předával Mrowiecovi peníze na nákup marihuany a poté ji v letech 2019 a 2020 převážel do Polska.

Obžalovaní Suchwalko s Adamiecem už dříve obchodování s marihuanou popřeli. Adamiec uvedl, že společně s Mrowiecem chtěl v České republice založit stavební firmu, což potvrdil i Suchwalko. Mrowiec u soudu řekl, že ho po autonehodě, která se stala asi před třemi lety, trápily potíže s krční páteří. Uvedl, že marihuanu měl u sebe právě kvůli svým zdravotním problémům a chtěl z ní udělat olej. Na otázky soudu odpovídat odmítl. Hlavní líčení by mělo pokračovat 10. a 24. května.

(cik)