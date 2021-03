Evropská unie nadále zmítána duševní nemocí s názvem pomatená rusofobie

Svět odolává stále větším hrozbám současné biologické války. Pandemie koronaviru si vybírá stále větší daň v podobě přibývajících lidských úmrtí a nakažených.

EU přesto i za této situace pokračuje v mediální masáži občanů o tom, která vakcína je ideologicky bezpečná, či nikoliv. Na rozdíl od sousedního Maďarska, a v případě Sputniku i Slovenské republiky, Česká republika jako vždy drží s EU basu. Ministr zdravotnictví Blatný, jehož rezignace visí ve vzduchu, oznamuje, že svého korýtka se nevzdá. V nedohlednu je »glejt« rádoby nezávislého úřadu SÚKL.

Vláda ČR si pro úspěšné zvládnutí covidové pandemie dala za cíl proočkovat minimálně 70 procent obyvatel. V situaci, kdy farmaceutické firmy našich západních spojenců trvale hlásí snížení dodávek očkovacích vakcín, tak zůstává situace pro naši zemi nadále nepříznivá. V současné době ČR vydává na boj s covidem každý den z kapes daňových poplatníků 1,5 miliardy Kč. Strážkyně státní kasy, optimistka Alena Schillerová, oznamuje, že prohloubená schválená díra státního rozpočtu vydrží nejdéle do konce června. Ministr Havlíček 11. března v pořadu Máte slovo sděluje, že úplný několikatýdenní lockdown by naše finance zruinoval úplně. Za této situace další vidle do hospodaření státu házejí Piráti, podle kterých jsou vládní kompenzace pro podnikatele nedostatečné, a volají po mimořádné schůzi Sněmovny.

Opětovně je namístě otázka, zda EU skutečně jde prvotně o zdraví občanů. Přikláním se k názoru mnohých, že nikoliv. Postupující duševní nemoc EU, nesoucí název pomatená rusofobie, slouží i v době pandemie k další »izolaci« RF a k prosazování ekonomického profitu nadnárodních společností, namísto upřednostňování potřeb zdraví vlastních občanů jednotlivých států. Do tohoto rámce zapadá i názor prezidenta České asociace pojišťoven Martina Diviše, podle něhož jakmile skončí dotování ze strany státu, zažije česká ekonomika zajímavé období. »Dojde k jedné z největších majetkových změn za posledních třicet let.«

Ideologie v otázce záchrany lidských životů je nejen nebezpečná, ale smrtící. Bohužel pro náš SÚKL zní rozkaz Bruselu jasně - upřednostnění vakcín AstraZeneca a Pfizer! Ztráta suverenity našeho státu v otázce rozhodování o zdraví vlastních občanů je tak dalším důvodem pro opuštění společenství EU. Společenství, ve kterém ekonomická prosperita nadnárodních společností vítězí na plné čáře nad životy jejich vlastních občanů.

Miroslav KAVIJ, člen VV ÚV KSČM za Plzeňský kraj a předseda KV KSČM