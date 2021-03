Proč ta nenávist, proč ta zloba, proč ty vulgarity?

Pravice, ale i další pseudodemokraté se předhánějí v kritice hlavy státu. K tomu se propůjčují i sdělovací prostředky včetně těch, které si platíme (opět se nabízí otázka, proč?), tedy veřejnoprávní televize a rozhlas. Není dne, aby někdo nekritizoval prezidenta M. Zemana, dnes se dá říci, za cokoliv, vzhledem počínaje a vyjádřeními k některým problémům konče. Přičteme-li k tomu, že se to objevuje v hojné míře, a to i po několik dní na internetových portálech, kde navíc dostávají prostor zkrachovalci typu Topolánka, Kalouska (i když ten odešel sám) a další, je z toho člověku smutno, velmi smutno. A klade si základní otázku, proč ta nenávist, proč ta zloba, proč ty vulgarity, proč to zesměšňování, o které se pokoušejí i rádoby ti »nejmocnější« moderátoři televize a rozhlasu.

Je přitom velmi zajímavé, že jsem zatím nikdy nezaznamenal, že by tyto sdělovací prostředky jednotně ve prospěch našich občanů informovaly o postupu v boji dnes s problémem největším, jakým je pandemie COVID-19. Přitom na tuto zákeřnou nemoc zemřelo více než 21 000 našich občanů, kteří zde mohli, alespoň někteří, za jistých podmínek být déle. Neustále se omílá jedno a totéž tvrzení dvou lidí odpovědných za tento stav. Ministra zdravotnictví J. Blatného a ředitelky SÚKL I. Storové, a to, že dokud požadované vakcíny nebudou schváleny evropskými orgány, nebudou v ČR využity. A to i přesto, že dnes umírají už stovky lidí denně! Nemají tudíž žádnou odpovědnost, zbavují se této odpovědnosti, nechtějí konat. Položme si otázku, co kdyby tato nemoc postihla s velmi obtížným procesem je samé, budou také čekat, budou také váhat? Není divu, že se prezident vyjádřil pro Parlamentní listy tak, jak se vyjádřil. Asi by to učinil kdokoliv, kdyby viděl to bezbřehé »blemtání« ministra, jak je třeba vydržet a jak je třeba dodržovat nastavená omezující pravidla. Je třeba si uvědomit, že lidé jsou naštvaní, unavení, vystrašení, mnozí bez prostředků, bez práce, nevidící světlo na konci velmi temného tunelu.

Není divu, že se připojila k těmto vyjadřovacím ohavnostem i senátorka Němcová. Slova o vlastizradě jsou silnou kávou. A to, že patří k nejohavnějším osobnostem ti, kdož se stejnými lidmi i obklopují v zájmu RF a Číny, je poslední kapkou, která by měla vést k tomu, aby se i o bývalé předsedkyni našeho parlamentu řeklo skutečně všechno. Kalousek zase vyzval k ignorování prezidenta ke všemu, co řekne. Inu, je to skutečný rétorický guláš, který ale k ničemu nevede. Hlava státu se snaží pomoct, situaci navrhuje nějak řešit a na místo pochopení se střetává doslova s »popravou«.

Ano. Máme demokracii, ale i ta má své mantinely. To si kritizující politici neuvědomují, protože to není podle té jejich demokracie. A proč ta zloba a nenávist? No protože nevládnou oni. A myslíte si, že by to zvládli lépe? Nezvládli, ty zkušenosti nemají. A ukazují to příklady i v jiných destinacích, které jsou doporučovány jako vzor.

Lidé by jim to měli spočítat v následujících volbách. Protože toto chování zcela zapadá do předvolebního boje.

Jan REJFEK, zastupitel městyse Dešenice