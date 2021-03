Nad tématy Českých lvů?

Český lev je nejvyšší ocenění, pokud jde o české filmy. Témat je mnoho, která se dostanou na filmové pásky. Zajímavé však je, jaká převládají mezi navrženými snímky. Tentokrát, jak tomu je ostatně již několik let, je hlavním tématem tvůrců předlistopadová minulost, někde dokonce propojená na minulost okupační. Proč tolik filmů o »komunistické minulosti«? A proč právě jim jsou udělovány nejvyšší ceny? To by se nenašlo téma ze současnosti anebo té minulosti polistopadové? Našlo, jistě že našlo, ale těžko by dostaly tyto filmy ceny nejvyšší, i když třeba následně by zaplnily kina. Vždyť přece po Listopadu v době »něžné revoluce« se dělo tolik inspirujících příběhů, které ukázaly na malost, zlovůli, žraločí zuby, nenávist a snahu se obohatit či něco získat navíc na úkor druhých. Byli mrtví, byli zlomení, byli primitivní vítězové, byli lidé, kteří na »hřbetech druhých« se dostali k moci a k penězům. Nejen »sametoví vrazi« Jiřího Svobody, a ani nevím, zda někdy právě ti byli někým ohodnoceni, přesto, že by si ohodnocení zasloužili.

Také dnešek nám poskytuje mnoho témat, která by mohla být zfilmována. Nejde jen o koronavirus, jeho hrůzu a jeho hrdiny, ale třeba i o to, jak někteří se na něm účelově dokážou obohacovat, jak lze bakalovským způsobem vytřískat miliardy z prodeje nesmírného majetku, jak se v Praze lobbisté spojením s radničními funkcionáři dokázali obohatit z čehokoli, jak vzrostl počet sebevražd, jež lze připsat současnému systému, jak pro peníze není zločinu, který by se nemohl uskutečnit, jak dnes se mezi lidmi šíří vzájemná nenávist, jak příroda je devastována…

Je mnoho témat, která lze natočit a jež by sklidila úspěch. Proč se tedy hledají ta o minulosti? Je tu totiž strach, zcela obyčejný strach, že by některé předlistopadové přednosti mohly ovlivnit moc a zisky vítězů. A socialismus by se opět mohl pro mladou a střední generaci stát přitažlivým. Proto nemohou být natočeny filmy, které by mohly těm kritizujícím předlistopadovou minulost konkurovat, a i kdyby byly natočeny, stejně by se těžko dostaly sítem výběru pro zařazení do soutěže. Proč tedy točit jiné než dnes vyznamenávané filmy, jejichž tématem je odsudek nedávné minulosti?

Jaroslav KOJZAR