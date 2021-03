Serretová vypovídala před španělským soudem

Separatistická politička Meritxell Serretová, která v roce 2017 utekla do Belgie s katalánským expremiérem Carlesem Puigdemontem, se vrátila z exilu. Minulý čtvrtek vypovídala před španělským nejvyšším soudem, informoval deník El Periódico.

Serretová, která je rovněž stíhána kvůli neústavnímu referendu o nezávislosti Katalánska, uvedla, že si je vědoma rizik spojených s návratem, ale že chce svým krokem přispět k řešení katalánského problému. Serretová na rozdíl od Puigdemonta, v jehož regionální vládě byla ministryní zemědělství, není viněna ze vzpoury, ale jen ze zpronevěry veřejných fondů na uspořádání neústavního referenda v roce 2017 a z ignorování verdiktů soudů, tedy podle španělského práva z »neposlušnosti«. Stále je na ní vydán národní zatykač, nikoli eurozatykač. Podle čtvrtečního vyjádření soudu bude stíhána na svobodě. Její obhajoba argumentuje tím, že z fondů jejího dřívějšího rezortu, tedy zemědělství, referendum financované nebylo. Proto zřejmě bude odsouzena jen za neposlušnost, za což hrozí jen pokuta a až dvouletý zákaz vykonávání veřejných úřadů. Takový trest dostali v září 2019 tři její kolegové z bývalé katalánské vlády, zatímco devět ostatních s nimi souzených separatistických politiků si u soudu vyslechlo tresty vězení od devíti do 13 let.

Meritxell Serretová. FOTO - Wikimedia commons

Pětačtyřicetiletá Serretová uvedla, že bude dál hájit Katalánskou republiku a bránit demokracii a práva svá a svých kolegů před soudy. Minulý měsíc byla tato politička opět zvolena do katalánského parlamentu, jehož ustavující zasedání se konalo v pátek, Serretovou poslanci vítali potleskem. Byla na kandidátce separatistické strany Republikánská levice Katalánska (ERC), jejíž předseda Oriol Junqueras je od podzimu 2017 ve vězení a v roce 2019 byl za vzpouru odsouzen ke 13 letům vězení, skončila v únorových volbách podle procent hlasů druhá za socialisty vedenými do voleb španělským exministrem zdravotnictví Salvadorem Illou. Obě tyto strany obsadí 33 křesel, ale na vládnutí si dělá čáku ERC s dalšími katalánskými separatisty, protože socialisté nedají dohromady absolutní většinu. Třetí skončila Puigdemontova formace Společně pro Katalánsko (Junts per Catalunya).

Katalánský expremiér Puigdemont je spolu s několika exministry své dřívější vlády (Antoni Comínem, Clarou Ponsatíovou a Lluísem Puigem) stále na útěku před španělskou justicí. Tři žijí v Belgii, Ponsatíová ve Skotsku. Na všechny byl ve Španělsku vydán evropský zatykač. Puigeho ale letos v lednu belgická justice vydat odmítla. Jednání o vydání Puigdemonta, Comína a Ponsatíové byla v Belgii a Británii pozastavena kvůli jejich europoslanecké imunitě. Tu jim ale minulý týden Evropský parlament odebral.

(čtk)