Ilustrační FOTO - Pixabay

Skončí reklamy na finanční půjčky?

Blíží se konec volebního období a ve Sněmovně leží řada návrhů zákonů, které se zatím nedočkaly svého projednání ani v úvodním kole. Jedním z nich je novela poslanců KSČM, která zakazuje reklamu na bankovní a nebankovní půjčky v médiích. Podle komunistů je její přijetí zvlášť v současné covidové době více než potřebné.

Předkladatelé novely o regulaci reklamy tvrdí, že v současnosti je veřejnost vystavena nadměrnému vlivu reklam nabízejících různé finanční půjčky od bankovních i nebankovních institucí. V případě jejího přijetí by propagace těchto půjček zmizela z televizních obrazovek, z rozhlasového vysílání, z novin a časopisů i z internetu nebo z plakátů. Podle autorů předlohy reklamy vyvolávají dojem snadného získání finančních prostředků s malým rizikem dopadů a důsledků s tím spojených. V situaci, kdy je v České republice vysoká zadluženost s důsledky vysokého počtu exekucí, se tak podle nich jeví jako potřebné tento druh reklam zásadním způsobem omezit.

Za porušení zákazu by hrozila podle předlohy až dvoumilionová sankce.

I když komunističtí poslanci novelu o regulaci reklamy předložili již v květnu 2018, dosud nebylo dokončeno ani její první čtení. Projednání novely je pro komunisty jednou z priorit do konce volebního období. Jsou přesvědčeni, že její přijetí by mohlo pomoci tisícům lidí postižených exekucí. »Samozřejmě ne zpětně, ale umožnila by občanům podívat se taky na věc spojenou s tím, jak se do exekuce dostávají, a mohla by pomoci částečně jako drobný kamínek k tomu, abychom se konečně vymanili ze snadného upadání občanů do exekuce,« řekl za předkladatele novely místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar.

Leo Luzar (KSČM).

Velice drahé peníze

»Novelu se budeme snažit při každém jednání Sněmovny předřazovat, aby byla projednána, protože to cítíme jako pomoc lidem právě v současné době, aby si všichni měli možnost přečíst základní podmínky a věděli, jak jsou tyto peníze svým způsobem ne levné, ale naopak velice drahé,« řekl Luzar našemu listu. Právě vzhledem k současné covidové době je podle něj předložená novela aktuální. Ukazuje se totiž, že mnoho lidí musí finanční nedostatek řešit půjčkami. Opět se podle Luzara objevují různé nebankovní ale i bankovní instituce, které se prostřednictvím reklamy na půjčky snaží lidi ulovit sliby, že je velice jednoduché a snadné půjčit si peníze, aniž by zdůrazňovaly to, za jakých podmínek tyto peníze půjčují. »To považujeme za nekalou reklamu, protože často lidé neví, kolik nakonec zaplatí a zda vůbec budou moci tyto peníze splatit a otvírá se zase obrovské pole pro budoucí exekuce a vymáhání peněz po těchto lidech,« míní poslanec. Věří, že právě s ohledem na současnou situaci, má novela šanci získat ve Sněmovně podporu.

Navrhovaná úprava se nevztahuje na publikace, které jsou k dispozici v obchodních prostorách bank a nebankovních finančních společností, a které informují o nabízených finančních produktech. Těch by se tedy restrikce podle předkladatelů, kterými jsou ještě předseda klubu KSČM Pavel Kováčik a místopředsedkyně klubu Hana Aulická Jírovcová, vůbec nedotkla.

Vláda udělala velkou chybu

Vláda dala ke komunistické novele neutrální stanovisko. Zpochybnila předpokládaný vliv reklamy na půjčky na snížení počtu exekucí. Zúžení dostupnosti informací o finančních produktech, které umožňují jejich srovnání, by podle kabinetu naopak mohlo ulehčit činnost nelegálním poskytovatelům. Ministři by měli ve Sněmovně upozornit také na možný rozpor návrhu KSČM s unijním právem. Vládní právníci se odvolávají na rozsudky Soudního dvora Evropské unie, podle nich mohou zákazy různých forem šíření reklamy představovat nepřípustné omezení volného pohybu zboží nebo služeb.

»Vláda udělala velkou chybu, protože všechny tyto půjčky a finanční nabídky žijí z reklamy a z toho, jak lehce a snadno jsou schopny tyto peníze lidem dát, aniž by jim řekly plnou pravdu o tom, jak bude vypadat splácení,« okomentoval Luzar stanovisko vlády.

S předlohou nesouhlasí Asociace komunikačních agentur (AKA). Předkladatelé podle ní nedoložili, že právě reklama na půjčky způsobuje nezodpovědné zadlužování. Pokud by byla reklama na spotřebitelské úvěry zakázána, zhorší se podle asociace povědomí lidí o podmínkách, za jakých jsou půjčky běžně dostupné. »Zákaz reklamy podle AKA povede k opačným důsledkům, než míní poslanci. Nedostatek srovnatelných informací otevře cestu černému trhu - lichvě,« uvedla asociace. Propagaci půjček reguluje zákon tak, že zakazuje klamavou reklamu.

(jad)