Matovič má nůž na krku

Vládní krize na Slovensku se prohlubuje. Dvě nejmenší strany ze čtyřčlenné koalice, a to neoliberálně pravicová Svoboda a solidarita (SaS) a Za lidi bývalého prezidenta Kisky, vybídly premiéra Igora Matoviče k odchodu z čela kabinetu. Odstoupil zatím ale jen ministr sociálních věcí.

Zdůvodnily to i konflikty uvnitř koalice a naznačily, že v případě setrvání Matoviče ve funkci předsedy vlády i po 24. březnu z koalice odejdou. SaS a Za lidi nicméně prý nechtějí předčasné volby, ale pokračování stávající koalice, která vznikla po volbách v únoru 2020.

Matovič do naší uzávěrky požadavky na svou demisi nekomentoval. Bez hlasů poslanců SaS a Za lidi by vláda již neměla ve NR SR většinu.

Matovič a šéf SaS Sulík jsou v dlouhodobém vzájemném sporu mj. i v souvislosti s řešením koronavirové krize, SaS také nařkla Matoviče z konfrontačního stylu vládnutí. Ministr hospodářství Richard Sulík přitom nabídl, že v zájmu uklidnění situace je připraven vzdát se ministerského křesla, pokud rezignuje i Matovič.

Šéfka strany Za lidi Veronika Remišová odpoledne uvedla, že v případě setrvání Matoviče v křesle premiéra by ani její strana pravděpodobně nezůstala ve vládě. Již dříve na znamení nesouhlasu s Matovičovou politikou opustili stranu Za lidi dva poslanci.

Ministr sociálních věcí Milan Krajniak z druhého nejsilnějšího vládního hnutí Jsme rodina odpoledne novinářům sdělil, že podal demisi. Své rozhodnutí označil za příspěvek k co nejrychlejšímu ukončení koaliční krize. Předseda Jsme rodina a šéf parlamentu Boris Kollár nicméně doplnil, že hnutí nemá vůči koaličním partnerům žádné personální požadavky.

Výměna premiéra by podle ústavy znamenala pád celé vlády. Nynější koalice, která má v NR SR až ústavní většinu, by se ale mohla dohodnout na vytvoření nového kabinetu. Ten by pak požádal parlament o důvěru. Podobnou situaci zažilo Slovensko v roce 2018, kdy podal demisi premiér Robert Fico v zájmu řešení politické krize po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Tehdejší koalice se pak dohodla na novém kabinetu Petera Pellegriniho, ve kterém pokračovala většina ministrů Ficovy vlády.

Matovič se v souvislosti s koronavirovou krizí dříve dostal do sporu nejen s částí koalice, ale i s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, vědci či představiteli samosprávy, kteří upozorňovali na pochybení vlády v souvislosti s pandemií. Premiér, jehož protikorupční hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OĽaNO) přesvědčivě vyhrálo loňské volby a v nové vládě obsadilo polovinu křesel, opakovaně slovně útočil na Sulíka. Ten byl kromě jiného zastáncem rychlejšího uvolňování karanténních omezení a Matovič ho například obvinil ze zodpovědnosti za slovenské oběti COVID-19.

Podle průzkumu veřejného mínění je Sulík nejdůvěryhodnějším členem nynější vlády. Naopak největší nedůvěru má veřejnost vůči Matovičovi…

Exšéf SIS do vazby

Speciální trestní soud v Pezinku v neděli souhlasil s uvalením vazby na šéfa slovenské civilní tajné služby SIS Vladimíra Pčolinského, který čelí obvinění z přijetí úplatku. Rozhodnutí soudu zatím není pravomocné - poslední slovo bude mít slovenský nejvyšší soud. Pčolinský se nicméně vzdal své funkce a chce se stáhnout z veřejného života, oznámila o několik hodin dříve jeho právní zástupkyně Eva Mišíková. Svoji rezignaci v neděli Pčolinský zaslal vládě i prezidentce Čaputové, která ho již ve čtvrtek, kdy byl zadržen, dočasně postavila mimo službu. Před soudem vypovídal více než šest hodin a po rozhodnutí o vzetí do vazby byl převezen do věznice v Leopoldově.

(rom)