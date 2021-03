Dr. Jiří Grygar se dožívá 85 let

Nikdo nevěří, kolik mu je. Nejznámější astrofyzik u nás. Vědec, nejlepší popularizátor astronomie široko daleko v čase i prostoru milovaný např. díky seriálu Okna vesmír dokořán, známý cyklista a hejtman Ebicyklu, člověk pevných zásad kultivující naši společnost svými zásadovými postoji.

Bývalý předseda Učené společnosti ČR, bývalý předseda Rady České televize, bývalý předseda České astronomické společnosti, která se s ním jen tak nechtěla ve funkci rozloučit, a tak ho zvolila čestným předsedou. To a mnoho jiných zásluh, funkcí, přednášek, vědeckých zkoumání… je Jiří Grygar, který se 17. března 2021 v plné síle dožívá 85 let. »Je to vskutku obtížné uvěřit rodnému listu Jiřího Grygara,« říká místopředseda a tiskový tajemník České astronomické společnosti (ČAS) Pavel Suchan.

Ano, je to tak, Jiří Grygar dožívá 85 roků. ČAS, jíž je čestným předsedou, chce na jeho životní jubileum upozornit a také připravila na narozeninový den dvě překvapení.

Už když bylo Jiřímu Grygarovi 70, pořádali jsme setkání všech sedmdesátníků z řad ČAS v historické budově pražského hlavního nádraží, kde v letech 1920 až 1922 Společnost sídlila. Když bylo J. Grygarovi 80, svolali jsme členy ČAS do Žižkovského divadla a pozvali na podium úctyhodné gratulanty, samozřejmě včetně souboru Járy Cimrmana, který tam je doma.

Letos nic takového bohužel uspořádat nelze. Připravili jsme aspoň dvě virtuální akce. »Moc si přeji, aby z toho měl Jiří Grygar radost, a jen doufám, že to do poslední chvíle zůstane utajeno,« říká člen Výkonného výboru ČAS a vedoucí Hvězdárny Žebrák Vladislav Slezák, který za nápadem stojí.

Speciální pozdravy

V 9.00 bude zveřejněno video s přáním https://youtu.be/R4NnhYMqyeo. Uvidíte tam, kdo je autorem následujícího přání: »Milý Juro, na základě výzvy z České astronomické společnosti Vám k 85. narozeninám dorazily pozdravy gratulantů z řad astronomů i dalších významných osobností. A tak, i když letos není možné se setkávat, přijměte přání k narozeninám alespoň takto. Všechno nejlepší.«

Speciální překvapení

Ve 14.00 bude zveřejněna narozeninová píseň https://youtu.be/bxDjVX1sWME. Uvidíte tam, kdo je autorem následujícího přání: »Milý Juro, letos pro Vás máme dárek virtuální. Přejeme ještě jednou všechno nej k 85. narozeninám.«

Určitě víte, že…

Astrofyzik Jiří Grygar, který se narodil 17. března 1936, patří k nejslavnějším českým vědcům. Autor mnoha knih a oblíbený řečník se proslavil také jako popularizátor vědy, a to mimo jiné díky televiznímu pořadu Okna vesmíru dokořán. Za svoji vědeckou a popularizační činnost získal Grygar řadu cen.

Rodák z Horního Slezska měl popularizaci vědy v krvi už od dětství, kdy založil astronomický kroužek v ozdravovně ve Velkých Losinách. V devatenácti na studiích fyziky v Brně mu otiskli první článek. Kvůli studiu astronomie přestoupil v roce 1957 na Univerzitu Karlovu v Praze. Do aspirantury se pustil na hvězdárně v Ondřejově.

Ve Fyzikálním ústavu ČSAV v Řeži, kam přešel koncem 70. let, mu dovolili popularizovat astronomii v televizi. Kromě rozhlasových vystoupení v pořadech Meteor a Domino pořádal přednášky po celé republice. V osmdesátých letech byl nesmírně populární jeho pořad Okna vesmíru dokořán, ke kterému psal scénář Vladimír Železný a kresbami jej doprovodil Kája Saudek.

Na téma harmonického spojení víry a vědy napsal knihu O vědě a víře: »Troufám si tvrdit, že věřící přírodovědec může svou víru v boha opřít také o kvalifikovaný údiv nad podivuhodným řádem materiálního světa…«

Z nutnosti obrany skutečné vědy před útoky pavědy se zrodil Klub skeptiků Sisyfos, jehož byl Grygar zakládajícím členem. Společnost uděluje každoročně anticeny Bludný balvan za »významné příspěvky ke klamání veřejnosti«.

V letech 1992–1998 byl předsedou ČAS, poté se stal jejím čestným předsedou, v letech 1992-1997 byl předsedou Rady České televize. V roce 1996 byla na jeho počest pojmenována planetka č. 3336 Grygar a UNESCO mu udělilo jako dosud jedinému Čechovi prestižní cenu Kalinga za popularizaci vědy. V roce 2007 byl zvolen čestným členem Slovenské astronomické společnosti. V roce 2008 získal Čestnou medaili »Za zásluhy o Akademii věd ČR«. V roce 2011 získal nejvyšší ocenění ČAS Cenu Františka Nušla. V roce 2012 obdržel Medaili Učené společnosti ČR »Za přínos české i mezinárodní astronomii a obecné vědě a jejímu šíření«.

V roce 2016 se vzdal možnosti získat státní vyznamenání z rukou prezidenta Miloše Zemana. V roce 2018 o něm vznikl v produkci Slezské univerzity v Ostravě biografický film s názvem Grygar.

(zmk)