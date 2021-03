Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

ČR bude dál očkovat vakcínou AstraZeneca

Česká republika bude dál očkovat vakcínou AstraZeneca. Novinářům to po jednání vládní rady pro zdravotní rizika řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Evropská léková agentura (EMA) dá konečné stanovisko k možné souvislosti vakcíny AstraZeneca s případy výskytu krevních sraženin ve čtvrtek.

Očkování vakcínou od britsko-švédské firmy AstraZeneca pozastavilo několik evropských států. ČR zatím podávání preparátu nepřerušuje. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) novinářům již v pondělí řekl, že se neprokázala souvislost vakcíny s případy výskytu krevních sraženin. Babiš řekl, že se na záležitost Blatného na radě pro zdravotní rizika ptal. »On odpověděl, že je hematolog, že tomu rozumí a ČR bude pokračovat dál v očkování,« prohlásil premiér.

S takovým přístupem nesouhlasí stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková. Podle ní měla ČR, podobně jako další země, pozastavit očkování touto vakcínou a vyčkat na výsledek šetření, které provádí EMA. »Na jednu stranu říkáme, že chceme mít všechny vakcíny ošetřené Evropskou lékovou agenturou, například u ruské vakcíny Sputnik V čekáme na její výsledky. Na druhou stranu, když tady dochází k vážnému varování ze strany Evropy, my si jdeme vlastní cestou. Jak ministr, tak premiér rozhodují podle vlastního uvážení bez toho, že by jejich prioritou byla ochrana zdraví a životů občanů ČR,« řekla našemu listu. Je přesvědčena o tom, že když v tomto směru existuje jakékoli riziko, které berou ostatní země vážně, tak by i ČR měla být opatrná. »Pokud se prokáže, že tady žádná souvislost není, tak se očkování touto vakcínou může obnovit. Samozřejmě že chceme, aby se očkovalo co nejrychleji, ale v první řadě bychom měli dbát na bezpečnost lidí,« dodala Marková.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková.

Od pondělí pozastavilo očkování vakcínou AstraZeneca Německo, Francie, Itálie, Španělsko, Slovinsko, Portugalsko, Kypr, Švédsko, Lotyšsko či Lucembursko. Chtějí počkat na doporučení EMA, které by mělo být známé ve čtvrtek.

Žádné úmrtí po očkování v ČR nezpůsobila krevní sraženina

ČR zatím eviduje 11 úmrtí, která mohla souviset s očkováním proti COVID-19. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) nebylo ani jedno způsobené krevní sraženinou. »Z 11 úmrtí, která byla nahlášena v ČR jako důsledek podezření na nežádoucí účinek vakcín proti COVID-19, nebylo ani jedno způsobeno tromboembolií. Nadále platí, že se neprokázalo, že je očkování v České republice potřeba přerušit,« uvedl lékový ústav.

K minulému úterku evidoval 1506 podezření na nežádoucí účinky vakcín. Lékový ústav zveřejňuje jen celkový počet podezření na nežádoucí účinky, nerozlišuje to podle druhů používaných vakcín. »Při rozlišování počtů hlášení na jednotlivé vakcíny by mohlo snadno dojít k chybným interpretacím těchto údajů a k nesprávnému předpokladu, že jedna vakcína je bezpečnější než jiná,« napsala ČTK mluvčí SÚKL Klára Brunclíková. Podle ní jsou všechny v ČR používané vakcíny bezpečné a nezjistilo se nějaké riziko, které by bylo spojeno jen s jednou z nich.

Zatím bylo dodáno 1,3 milionu dávek

V ČR se začalo očkovat koncem prosince, zatím se používají tři schválené vakcíny. Z dat, která zveřejnil Ústav zdravotnických informací a statistiky, vyplývá, že za první polovinu března bylo do krajů rozděleno přes 424 000 dávek vakcíny, více než 75 procent bylo od Pfizer/BioNTech. Od začátku očkování bylo dodáno 1,3 milionu dávek. Celkem zdravotníci aplikovali do pondělí přes 1,12 milionu dávek. Druhou dávku dostalo přes 308 000 lidí.

Firma Pfizer/BioNTech v prvním březnovém týdnu dodala 100 000 dávek, ve druhém přes 220 000 dávek. V prvním týdnu přijaly kraje asi 39 000 dávek AstraZeneca a 9800 dávek od Moderny. Za druhý týden bylo dodáno do center asi 39 400 dávek vakcíny Moderna a 7300 Astra Zeneca. Toto pondělí přišlo dalších asi 14 400 dávek Moderny.

Proti harmonogramu dostala očkovací centra v lednu i v únoru více dávek očkovací látky od firem Pfizer a BioNTech. Vakcíny od firmy Moderna dorazilo od ledna 113 000 dávek. Vakcíny AstraZeneca bylo v únoru dodáno 112 000 dávek z očekávaných 200 000, v březnu zatím přišlo necelých 48 000 dávek z předpokládaných 400 000. Firma minulý týden informovala, že celkově dodávky do EU omezí až o 73 procent.

Koncem dubna by měla vakcíny začít dodávat i firma Johnson & Johnson, jejíž vakcína byla pro použití v EU schválena minulý týden.

Třetina lidí se očkovat nechce

Nechat se očkovat proti nemoci COVID-19 chce 59 procent lidí v ČR, třetina občanů vyjádřila k očkování negativní postoj. Vyplývá to z únorového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění.

Respondenti, kteří se hodlají nechat očkovat, nejčastěji uváděli, že chtějí zůstat zdraví, ochránit se před koronavirem nebo zamezit závažnému průběhu nemoci. Dotázaní, kteří se očkovat nechtějí, mají nejčastěji obavy z toho, že vakcína byla vyvinuta příliš rychle, a není tak dostatečně otestovaná.

Nejvíce lidí, kteří se chtějí nechat naočkovat, je ve věkové skupině nad 65 let - mezi nimi se chce 72 % očkovat. Nejméně ochotní jsou lidé ve věku 35 až 44 let, kde jsou podíly příznivců a odpůrců očkování prakticky vyrovnané. Ve všech ostatních věkových skupinách více či méně převážili ti, kteří se očkovat chtějí.

Mezi lidmi, kteří se chtějí nechat naočkovat, je výrazně více těch, kteří důvěřují současné vládě, kteří se velmi zajímají o vývoj situace okolo šíření koronaviru a kteří znají pět a více lidí, kteří už COVID-19 prodělali.

K dosavadnímu průběhu očkování je česká společnost kritická. Zhruba dvě třetiny oslovených ho hodnotí negativně, za dobrý ho označila jen desetina populace a podle 23 % lidí je to »tak napůl«.

(jad)