Když se chce, tak to jde

Je zajímavé, že v televizi si dovolili vyslovit otázku, zda v případě ruské vakcíny, o níž mluví všichni, nejde jen o politickou hru. Jak to mysleli, nevím, ale otázka je skutečně namístě. Cokoli je ruské, musí být, alespoň tak je to prezentováno našimi hlavními sdělovacími prostředky, zvláště pak Českou televizí, jako - minimálně řečeno - problémové. I vakcíny, byť prokazují devadesátidvouprocentní účinnost, odpůrce všeho ruského nedokážou přesvědčit. Přitom jde o zdraví lidí a žádná ruská či čínská vakcína nemá nic společného s naší bezpečností, anebo má? Řekl by mně někdo, pokud sdílí tento názor, jak ji mohou ohrozit?

Vláda s vidinou voleb, které nemusí pro Babišovo ANO dopadnout podle přání, licituje. Navíc mnohých problémů bychom mohli být ušetřeni, kdyby se minulé léto nenechala dotlačit dnešní »chytrou horákyní«, tedy opozicí, k »uvolnění« a postupovala podle názoru epidemiologů. Nemuseli bychom se dostat až k dnešnímu zaplnění nemocnic. A to nepíši o vakcinaci a její přípravě či o účinné propagandě, která by dokázala postavit většinu národa proti těm, kteří narušují přijatá opatření. Ukázkovou je poslední demonstrace v Praze nebo v Jindřichově Hradci. Ti, kteří sem přišli bez roušek, anebo si je provokativně sňali, nedodržovali pravidla, by měli být příkladně potrestáni. Bohužel se nechali strhnout především, alespoň podle toho, co jsem viděla v televizi, mladí lidé.

I některá opatření se však mohou stát neúčinnými, jestliže krajští představitelé namísto vakcinace tam, kde lidé žijí, se rozhodnou stáhnout ji do krajského či některého většího okresního města, a tím vlastně některým lidem znemožnit, aby se přihlásili. To je ovšem příklad, jak nepostupovat. Podobný postup zpočátku inzeroval i hejtman Kuba. Naštěstí mu ho někdo rozmluvil a my, praktici, jsme dostali možnost svým pacientům vakcínu naočkovat. Kdybychom se však všichni vládním rozhodnutím, ať již o některém si můžeme myslet své, podřídili, mohli bychom v boji s koronavirem být mnohem dále. Svoboda a demokracie, jak jsme mohli číst na poutačích demonstrantů, je jen tehdy svobodou a demokracií, když se týká všech. A pokud demonstrující ohrožuji svým postojem někoho jiného, pak by za to měli být podle oprávněně trestáni.

A pokud jde o ruskou či čínskou vakcínu, měl by Státní ústav pro kontrolu léčiv urychleně prověřit její účinnost, a vláda, pokud se ukážou její pozitiva, přestat se zapojovat do politického boje a urychleně ji získat, protože na evropské orgány spoléhat nelze. Jde totiž o životy mnohých z nás, především však těch nejvíce ohrožených. Nebo EU má vakcínu jen pro bohaté, jak si to zřejmě vysvětlili v Německu, kde Lufthansa údajně plánuje pořádat lety do Moskvy, kde se zájemci mají na letišti očkovat a obratem týmž letadlem se vrátit domů, což si lze dokonce přečíst v angličtině na internetu?

A pokud jde o SÚKL, jestliže nemůže rozhodnout, tak proč tu vůbec je? Pokud nemá pravomoci, pak mu je dejme, nebo ho vůbec zrušme, protože jinak nemá ve zdravotnictví co pohledávat. Jak vidno z postupu Maďarska či Slovenska, kde pochopili, že celoevropská politika vede do záhuby, a zajistili si dodávky z východu a budou mít dost vakcín pro obyvatele svých zemí, to lze. Navíc zřejmě to bude i levnější.

Taťána JIROUSOVÁ, lékařka