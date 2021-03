Smím ještě dýchat?

Před mnoha lety jsem si vyslechl od jednoho recitátora báseň, která končila otázkou vetknutou do názvu mého povídání. Vzpomněl jsem si na ta slova v dnešních covidových časech, kdy nařízení a jeden zákaz za druhým na nás chrlí všelijací naši představitelé, a dokonce i všehoznalci. Ti mají někdy i umazané ruce od zaručeně výhodných nákupů zdravotnického materiálu a tolik potřebných pomůcek. Byznys je byznys a k penězům napomáhají také různá prohlášení. Takové je prostě naše 21. století.

Ale zpět k dýchání tolik potřebného kyslíku do našich plic. Nebylo by však od věci rovněž nařídit zákaz dýchání po určitou dobu? Třeba zrovna v odpoledním čase, kdy se na silnicích pohybují automobily s lidmi vracejícími se ze zaměstnání? Alespoň by se umenšilo škodlivé působení jedovatých zplodin na lidské zdraví. Dýchání by mohlo být zase povolené během spánku. Kdyby bylo však zakázáno v čase, kdy k pultíku ve Sněmovně přistupují poslanci, aby předvedli své vědomosti a znalosti o životě dosud normálních lidských bytostí, nic špatného by se možná ani nepřihodilo.

Někteří lidé dosud dýchají vzduch v léčebnách či v domovech důchodců. Nevím, ale vypadá to, že stát jako by dokonce utrácel peníze na výplaty důchodců, kteří se v čase pracovní povinnosti o svoji rentu přičinili. Teď už ale nějak překážejí. Jenže pro mnohé papaláše je však přínosem, když si tito lidé v covidových časech zakoupí hodně respirátorů, takže vlastně tihle lidé nejsou zase tak nepotřební. Já těmto lidem přeji ještě hodně času, kdy budou moci ještě dýchat! Je realitou, že se vždy v budoucnosti dostaví chvíle, kdy dodýchají i ti, co poctivé lidi okradli. Jenže ti o tom zatím ve svých chatrných příbytcích dosud nevědí. Někdy třeba uspořádali i zabijačku pro spoustu přátel, ale to se pak při konzumování jelítka musela asi odstranit rouška. A pak se možná také i lépe dýchalo.

Docela by mě potěšilo, kdyby i mně bylo dopřáno dýchat čerstvý a svěží vzduch. Ale když se dozvídám, že zadlužená firma několika miliony k nám doveze antigenní testy, které se ukázaly jako neúčinné, je mi třeba hlubokého nadechnutí. Takže žádné zákazy dýchání! Existují básně, jejichž slova si člověk pamatuje celý život. Takže, smím ještě dýchat?

František DOSTÁL