Místo vlády tu máme autopilota…

Myslím, že již nemůže být pochyb o tom, že premiér Babiš vzdal řízení státu jako firmy a definitivně přeřadil na autopilota. Je to evidentní na chaotickém rozhodování vlády a tím i celého veřejného sektoru, na rezignaci na jakékoli smysluplné koncepční jednání, na nesystémovém laickém řešení i těch nejnáročnějších otázek a problémů. Těžko bychom v Evropě hledali vládu, která by tak často a tak nepromyšleně měnila svůj postoj, přijímala protichůdná řešení, vedla společnost ke zmaru jako ta naše současná.

Příkladů je nekonečná řada. Kádrovými šarádami žongléra tahajícího králíka z klobouku počínaje, přes bezúčelné až jarmareční hospodaření s veřejnými prostředky, slibování nemožného a rozdáváním neexistujícího, po vylhanou manipulaci s veřejností a jejím opakovaným obelháváním občanů. Neschopnost vlády projevená v poslední době například den účinným opatřením vůči závodním jídelnám, maximálně pitomým návrhem na úřednické maturity nematurity, boj o dovoz a používání různých vakcín, z čehož jako sláma z bot ční neznalost kompensovaná ješitností a mnohá další svědčí o tom, že tato vláda rezignovala na plnění svých ústavních funkcí a smysluplné racionální řízení státu. Jejím cílem je přežít. Navíc populistickým rozdáváním různých dárečků, a dokonce i nerealizovatelnými sliby, luxuje řady levice.

Vláda společnost neřídí. Vláda nemá žádný jízdní řád, pouze neuměle a na úkor budoucnosti hasí lokální požáry. Neví totiž, jak a co dělat, aby se negativní trend vývoje zastavil a změnil. Vsadila proto na systém autopilota, spočívajícího v tom, že si ještě před rokem zdravá ekonomika poradí v marasmu vyvolanému pandemií koronaviru sama a nalezne cestu, jak se k cíli, vítězným volbám pro ANO, relativně bezkonfliktně dopracovat. Nebude to nic lehkého, jednak proto, že spory v koalici plynoucí z nadměrných ambicí a současně neznalosti merita problémů a sebepřeceňování aktérů budou stále více destruktivní, jednak proto, že ješitnost a přehnané ego lídrů jednotlivých politických sil a ministrů jsou tak silné, že de facto vylučují potřebnou racionalizaci jejich myšlení, činů a rozhodnutí. Znamená to, že systém autopilota může způsobit pouze nenávratné škody svým neřízeným vyloučením sebereflexe volného pádu.

Ladislav ŠAFRÁNEK