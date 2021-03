Malá, nebo velká domů?

Každý ví, že v nouzovém stavu může stát nakupovat mimo zákon o zadávání veřejných zakázek. Ale jen málokdo ví, jak tyto obchody probíhají.

Jak popisuje bývalý šéf ÚOOZ Robert Šlachta a dnes hlava hnutí Přísaha na svých facebookových příspěvcích, je to docela sranda. Tak například stát, obec nebo město vypíše zakázku. Přihlásí se pochybná firma, kterou si zrovna někdo založil, nebo již fungující firma s úplně jiným zaměřením (autobazar, pekárna, grafické studio). To nikdo neprověřuje a nikoho to ani nezajímá. Tato firma pak na Alibaba.com nebo jinde koupí stovky tisíc respirátorů nebo testů za pár korun kus. A ty nabídne státu za desítky korun. Přesně takhle, jak zjistili novináři, nakupovala respirátory Praha 8 u firmy MG Motor.

Ještě horší je to na ministerstvech. Ministerstvo nechalo překupníky nakoupit v Číně respirátory za 38 korun a koupilo to samo za 150 korun. U této zakázky pro firmu Supervize Hologramy je takový bordel, že ministerstvo neumí ani prokázat, kolik přesně firmě poslalo na účet. Jestli 72 nebo 109 milionů!

Anebo zakázka za 237,5 milionu korun na čínské testy. Tu vyhrála firma Tardigrad International Consulting. Přitom před ní varuje Bezpečnostní informační služba, firma je podle BIS napojená na trestně stíhané lidi. Reálné majitele má někde v daňových rájích. Tato firma se ale tváří jako velká renomovaná společnost s několika pobočkami. Například v automyčce na kraji Kyjeva nebo v rodinném domku v jižním Polsku. To vše se dá zjistit. Česká pobočka má základní kapitál jeden tisíc korun. Sídlí hned u letiště na stejném místě jako hotel Marriott. Nezveřejňuje žádné povinné informace o svém účetnictví. Po urgencích zveřejnila alespoň výsledek hospodaření za rok 2019. Mínus 2,3 milionu korun. Od svého vzniku už prodělala 12 milionů… Tato firma má jednatelku, asistenta, ale podle všeho jde jen o bílé koně. Jsou to jen překupníci, kteří ve velkém koupí testy za pár desítek korun a prodají je za sto a více korun. Zisk z transakce jde bůhví kam.

Zajímavé čtení, že? A to je jen pár rybek ze sítě. Víte, o jak obrovské částky jde? A komu jdou? A zmůže s tím někdo něco?

Přitom naši výrobci roušek jsou schopní udělat kolem padesáti milionů kusů respirátorů měsíčně! Evropské kvality, s evropskými certifikacemi, a přitom můžou zaměstnávat naše lidi. Ale na tom se nedá nahrabat…

Helena KOČOVÁ