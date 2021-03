Nejmladší členové Mediastudia Stříbrný Mars.

Luhanské dětské Mediastudio Stříbrný Mars

Dětské Mediastudio Stříbrný Mars v Luhansku v Luhanské lidové republice bylo založeno v září 2019, ale mediální kroužek existuje již šest let. Některé děti ve studiu se mediálním dovednostem učí stejnou dobu. Vedoucí studia je Taťána Risňanskaja. Do studia chodí kolem 30 dětí ve věku 6-17 let.

Tyto děti, které mají zájem o svět médií, jsou rozděleny do tří věkových skupin po deseti členech: mladší 6-9 let, střední 10-12 let a starší 13-17 let.

»Každá skupina se učí práci s médii podle svého věku. Starší skupina dělá vše, ať už se jedná o počítačovou editaci a natáčení videa, scénáře, režii, ve snímcích vystupují jako novináři a moderátoři, učí se zvládnout nová média, studují scénickou řeč a řeč na obrazovce. Střední skupina zatím neupravuje a teprve se začíná učit používat videokameru. Zbytek je stejný jako ve starší skupině. Děti v mladší skupině vystupují hlavně jako herci a televizní moderátoři, protože ještě ne všichni dokážou dobře psát a číst,« říká Taťjana Risňanskaja o práci skupin.

Žáci kromě televizních programů natáčejí animované filmy, hrané filmy a sociální videa. Píší dlouhé příspěvky na internetu, učí se ovládat různé platformy na internetu, v nichž mohou vytvářet a zpracovávat obsah.

Úspěchy

»Aktivně se účastníme mezinárodních a všeruských soutěží, osobně i po internetu. Naše místní soutěže lze spočítat na prstech jedné ruky a jsou jen pro čárku. Jezdíváme do Ruska a na jiná místa, pokud to dovolí rozpočet rodičů dětí nebo je vše placeno hostitelem. Proto si nemůžeme dovolit cestovat často. Získáváme medailová umístění,« poznamenává Risňanskaja.

Nasťa a Arťom Samochvalovovi s babičkou, která je neteří hrdiny z Mladé gardy Ivana Zemnuchova.

Archiv úspěchů dětí je velký, jak se mohla Risňanskaja našemu listu pochlubit. Pouze za období 2019-2020 získaly více než sto diplomů. Nejpozoruhodnější vítězství? »Každé je svým způsobem zajímavé. Z posledních je to vítězství na soutěži Energie vítězství v Moskvě. Každý rok máme vítězství v soutěžích Ligy mladých novinářů Kirovské oblasti Ruska - pro děti vyhráváme poukazy do dětského tábora v Arteku. Také jsme vyhráli na festivalech Zapni v Moskvě, Telemania v Moskvě, Moskevská loď snů, Greenlandia (internetová soutěž sociálního videa), v Moskevské multimediální soutěži Jsme Moskvané atd.«

Nedávno se svými svěřenci dvakrát navštívila Severní Kavkaz, Elbrus a natočili tam různá videa.

Připomínám alespoň několik jmen úspěšných účastníků mediálních soutěží. V Mezinárodní olympiádě školáků v žurnalistice v lednu 2021 získali: 1. místo mezi žáky osmých tříd Sergej Priputněv (13 let), 3. místo mezi žáky jedenáctých tříd Máša Antonovová (16 let) a 1. místo mezi žáky pátých tříd Máša Zacharovová (10 let). Lerka Cvetovová (14 let) získala v říjnu 2020 3. místo ve Všeruské soutěži mladých filmařů v kategorii Dokumentární film. V prosinci 2020 získala Nasťa Samochvalovová (10 let) 1. místo ve Všeruském festivalu Energie vítězství v kategorii Budoucnost sportovní žurnalistiky. Medailová místa získávají i kolektivy za natočené filmy, animované filmy nebo videa.

Učit se je nutné

O své práci ve studiu, jak probíhá a jak se jí líbí, prozradila členka starší skupiny, 14letá Lerka Cvetovová, toto: »Ve studiu jsem už skoro dva roky. Rozhodla jsem se tam jít, protože sním o tom, že se stanu novinářkou, která bude vystupovat jako reportérka, protože si myslím, že novinář je nyní velmi aktuální povolání, a také tato profese ještě pomáhá osobně se rozvíjet. Za tyto dva roky mě naučili, jak správně psát články, tedy z čeho se skládají, na jaké otázky bych měla v tomto článku odpovědět a jak je správně zpracovat. Také se často věnujeme rozvoji řeči, kdy procvičujeme tzv. jazykolamy.« Lerka má pocit, že se jí díky průpravě v mediálním kroužku zlepšila dikce.

»Také jsem se naučila natáčet reportáže a dělat fotoreportáže, tedy profesi kameramanky, ale moje učitelka mi říká, že jsem lepší jako režisérka, která chodí za kameramanem a říká mu, co a jak točit, protože dobře vidím celkový obraz. A nyní se učím střihové dovednosti, což je určitě trochu obtížné, ale učit se je nutné.«

Lerka do studia dochází třikrát týdně vždy na dvě hodiny, takže průprava je celkem intenzivní. »Reportáží jsem zatím udělala pět, k tomu jeden animovaný film a jednu relaci Novinky a jeden Dialog generací.« Témata reportáží si mladí lidé vybírají sami. »Například máte nápad, řeknete o tom vedoucí, ona to schválí, napíšete scénář a je to, jdeme na natáčení,« vysvětlila mladá novinářka.

Doplňuji, že Novinky jsou nepravidelný krátký pořad, ve kterém hlasatel/ka hovoří o zajímavých novinkách uplynulého týdne. Dialog generací je videopořad, ve kterém lidé hovoří o mezigeneračních vztazích ve své rodině.

»Novinky vznikají tak, že pokud někdo chce, provede výběr novinek a na hodině si je zapíšeme. V Dialogu generací vyprávíme o našich maminkách a babičkách, tedy že my, mladá generace, hovoříme o dospělých,« dodala Lerka.

Točí i krátké filmy

Děti si troufnou i na krátké hrané filmy. Například hraný film Státní tajemství natočili podle povídky spisovatele Vladislava Bachrevského Popelčin palác vloni Máša Antonovová, Miroslava Čerkass, Arťom Griňov a Lerka Cvetovová. Ve filmu hrály děti z mladší skupiny Jaroslav Grigorenko, Máša Redčic, Kristina Sukačovová a Kirill Prasolov.

Zajímavým projektem se zabývají sourozenci Nasťa a Arťom Samochvalovovi. Jejich babička je neteří mladogvardějce Ivana Zemnuchova, Hrdiny SSSR, člena štábu ilegální komsomolské organizace Mladé gardy z Krasnodonu. S pomocí babičky připravují dokumentární film o tomto mladém hrdinovi.

Mezi šikovné a učenlivé žáky studia patří také Sněžana Chatypovová (16 let), Saša Panov (14 let), Albina Nazarovová, Andrej Ťuleněv, Renata Gildějeva, Jevgenij Foksyč, Alina Kalašnikova a Liza Šach aj.

Děkuji Taťáně Risňanské a Lerce Cvetovové za poskytnutý materiál. Dále bylo využito článků, informací, fotografií a videí ze stránky studia v sociální síti Vkontaktě.

Jaromír VAŠEK

FOTO – archiv autora