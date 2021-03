Více žen k policii

Afghánistán se chystá do roku 2024 více než zdvojnásobit počet žen v řadách policie. A to navzdory faktu, že se země potýká s násilným odporem vůči pracujícím ženám.

Ministr vnitra Masúd Andarábí prohlásil, že Afghánistán potřebuje v policejním sboru více policistek, aby se věnovaly potřebám žen a dívek. Přislíbil zároveň zvýšit počet žen u policie na 10 000.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Oznámení přitom přichází v době cílených útoků na významné ženy v zemi a v době vyjednávání vlády o sdílení moci s Tálibánem, islamistickou skupinou, která zakazuje dívkám chodit do škol. V Dželálábádu na východě země byly jen několik hodin po Andarábího oznámení zastřeleny tři novinářky, což podtrhuje rozsah rizik, kterým v této asijské zemi pracující ženy čelí. Jedna z policistek v Dželálábádu se svěřila s tím, že práce se pro ženy stává čím dál více nebezpečnou. »Každou chvíli čelíme hrozbám smrti. Nevíme kdy a kdo na nás zaútočí,« řekla žena, která si nepřála zveřejnit své jméno.

Gul Afrúz Abtakarová, jedna z nejvýše postavených policistek v Afghánistánu, hrozící nebezpečí potvrzuje. Zároveň dodává, že pověst policejního sboru se za posledních deset let, co u policie působí, výrazně zlepšila. »Zpočátku to bylo nepředstavitelné. Lidé byli obecně přesvědčeni, že pouze negramotní a nejméně schopní jedinci končí ve službách policie,« vypráví třiatřicetiletá policistka. »Časem se to hodně výrazně změnilo a zlepšilo. A to díky cíleným snahám řešit problémy jako je neúcta, sexuální zneužívání a diskriminace vůči ženám v policejním sboru,« dodává. »K policii se přidává čím dál více vzdělaných dívek, některé jsou i ze zámožných a respektovaných rodin. A mají stejný plat a také výhody (jako muži),« dodává Abtakarová.

Vedení většinu afghánských policistek obvykle posílá sloužit na letiště nebo hraniční přechody. Další ženy v policejní uniformě se soustředí na případy domácího násilí a zločinů, které se týkají žen.

V současné době v jednotkách afghánské policie slouží pouze kolem 4000 žen. Jinými slovy v takřka čtyřicetimilionové zemi tak připadá jedna policistka na 5000 žen.

»Polovinu celkové populace naší země tvoří ženy a dívky. Proto je zapotřebí věnovat se jejich problémům a poskytnout jim služby tím, že zvýšíme počet žen - policistek,« míní ministr Andarábí.

(čtk)