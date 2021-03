Protesty zemědělců - naděje spočívá v hnutích

Protesty proti třem novým zemědělským zákonům, jež vyhlásila vláda Nárendry Módiho, na okrajích Dillí pokračují, protože bezvýchodná situace mezi zemědělskými odbory a vládou stále trvá. Gauri Gandbhir z webu Zelené levice (Green Left, australští socialisté) hovořil s Kavitou Krishnanovou, šéfkou Komunistické strany Indie (Marxisticko-leninské) Osvobození (CPIML), tajemnicí Celoindického sdružení pokrokových žen a účastnicí boje zemědělců proti Módiho režimu.

»Protesty jsou stále ostré, zemědělci jsou odhodlaní, že neustoupí a neukončí protesty, dokud tyto tři zákony nebudou zrušeny,« řekla.

V Pandžábu je doba sklizně a zemědělci se střídají v pendlování tam a zpět, aby souběžně s protesty sklizeň zvládli. »Protestující mají spoustu podpory od indické veřejnosti. Velká většina Indů má nějaký vztah k zemědělským komunitám. Většina migrujících dělníků (ve městech) přichází z vesnic.«

Krishnanová uvedla, že nedošlo k narušení dodávek potravin ani přístupu na silnice, protože protestující zůstávají ve vládou vymezené oblasti, která neblokuje silnice do Dillí.

Nárendra Módi. FOTO - Wikimedia commons

Protesty zemědělců běží od září, proti jednostrannému schválení »Zákona o obchodování a podpoře obchodu se zemědělskými produkty (podpoře a usnadnění)«, »Zákona o dohodě se zemědělci o (oprávnění a ochraně) pojištění cen a zemědělských služeb«, a »Zákona o základních komoditách (dodatek)« všechny z loňského roku v parlamentu kontrolovaném vládní stranou BJP.

Nedávno se do debaty vložil indický nejvyšší soud, aniž by mu byl případ předložen, aby dal Módiho vládě na zdůvodnění zákonů více času. »Pozdrželi zákony, aby zemědělským odborům umožnili takzvaně zachovat si tvář a přesvědčit zemědělce, aby zákon dodržovali,« řekla Krishnanová.

Role žen se zvyšuje

Je urážkou žen-rolnic, které se po tisících mobilizovaly v Den rolnic 18. ledna, že Nejvyšší soud zpochybnil jejich přítomnost na demonstracích otázkou, proč jsou tam ženy »drženy« - jako kdyby jejich přítomnost byla jakýmsi druhem »fíglu«, taktického manévru - a prohlásil, že by měly být poslány zpátky domů. Krishnanová uvedla, že jejich reakce byla: »Toto je Den rolnic. Máme tu zůstat. Rolnice zvyšují hlasy a jsou značnou částí vedení.«

Krishnanová řekla, že protesty přinášejí pokrokové změny do úlohy žen v indickém zemědělství, kde ženy jsou většinou držitelkami malých statků nebo pomocnými dělnicemi. »Tahle venkovská společenství v oblasti hlavního města Dillí jsou velice chlapská společenství,“ řekla. „Nejsou to společenství, kde by feministické hodnoty byly snadno pochopitelné. Svým způsobem toto hnutí přináší značnou míru změn. Muži se na protestních místech pravidelně věnují úlohám vaření a úklidu a cítí potřebu vidět ženy-rolnice jako rovnocenné vůdkyně.«

Požadavek demonstrantů na minimální podporovanou cenu (MSP), jež také zaručuje vládní získávání dodávek a brání velkým firmám zkreslovat tržní cenu, má významný dopad na malé rolníky a zemědělské dělníky.

CPIML mobilizuje

Pomocí své základny mezi malorolníky a zemědělskými pomocnými silami dokáže CPIML školit svou širší základnu o dopadu nových zemědělských zákonů, říká Krishnanová. CPIML »mobilizuje zemědělce a vysvětluje spojnici mezi přidělováním potravin a těmito zemědělskými zákony, a tím, že Módiho vláda nahradí dávky potravin peněžní podporou«.

Krishnanová řekla, že potravinové kupóny nebudou počítat se zvýšením cen potravin a že je pravděpodobnější, že hotovostní podpora bude vynaložena na naléhavé položky, jako je lékařská péče a dluh, a nikoli na potraviny. Řekla, že Módiho vláda o nových zákonech dál lže, když tvrdí, že zvýší cenu, kterou zemědělci dostávají za svou úrodu. Vysoce postavený ministr Modiho kabinetu však listu Indian Express řekl, že jedním z »problémů«, které mají zákony řešit, je skutečnost, že MSP je ve skutečnosti vyšší než tržní cena. Módiho režim slouží firemním zájmům přes »Company Raj« (přenechání indické ekonomiky firmám a její neoliberalizace), řekla dále Krishnanová. Mezitím »godi« (»patolízalské«) sdělovací prostředky, zachovávají režimní lži a propagandu. Toto je, jak říká, dlouhodobě nejrozsáhlejší lidové hnutí v Indii a »vláda je poplašená mezinárodní podporou«.

Zatčení za »spiknutí«

Celebrity, politici a aktivisté se také uchýlili na sociální sítě, aby šířili povědomí o boji. Švédská klimatická aktivistka Greta Thunbergová nedávno umístila na internet organizační návod pro aktivisty, který jí poskytla aktivistka Pátků pro budoucnost Diša Raviová, což vedlo k Dišině zatčení.

»Vláda používá tento tweet jako důkaz o mezinárodním spiknutí ... (že) mladí aktivisté za klimatické změny, kteří pracují s Pátky pro budoucnost, se spikli proti Indickému státu, tajně podněcují násilí, štvou zemědělce proti Módiho režimu, proti státu,« řekla Krishnanová. »Módiho režim má pokrytecky vlastní sadu nástrojů, již používá k reakci na studentská hnutí, hnutí Dalitů, hnutí proti zákonu o změně občanství a nyní i na hnutí zemědělců. Vláda staví obyčejnou obhajobu demokratického, nenásilného odporu a protestu na roveň pobuřování. Není to poprvé. Používají zákony o vzpouře a Zákon o předcházení nezákonné činnosti, podle nichž může být jakýkoli jedinec prohlášen za teroristu, aniž by to bylo něčím podložené, o komkoli, na koho se vláda chce zaměřit, lze snovat jakoukoli chabou pohádku. Můžou vás jmenovat v (nějakém) policejním případu, který se odvolává na tento zákon. Osoba může být držena ve vězení bez kauce, bez soudu, na neurčito. Zákon neumožňuje soudci, aby si na obsah případu udělal názor.«

Navzdory těmto fašistickým zákonům protesty zemědělců trvají a jsou pro Indy součástí historického hnutí. Proti Módiho vládě loni vystoupili dělníci, rolníci a lidé všech tříd a vyznání.

»Naděje spočívá v těchto hnutích,« říká Krishnanová. »Potřebujeme boj zachovat. Jsou (vláda) těmito hnutími poplašení. Nenechte se odradit.«

Překlad VLADIMÍR SEDLÁČEK