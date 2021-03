Masivní investice automobilek do baterií

Německá automobilka Volkswagen plánuje mít do roku 2030 v Evropě šest továren na výrobu baterií. Chce si tak zajistit dostatečné dodávky pro své elektromobily a zároveň se připravit na konkurenční boj s ostatními výrobci elektrických aut, jako je například americká společnost Tesla. Automobilka Geely pak plánuje v Číně závod na výrobu baterií, do jehož výstavby hodlá investovat v přepočtu více než sto miliard korun.

Volkswagen své záměry zveřejnil ve své prezentaci nazvané Power Day s tím, že továrny postaví spolu s partnery a jejich kapacita bude 240 gigawatthodin ročně.

Největší evropská automobilka je nyní v případě baterií závislá na vnějších dodavatelích. Má jeden závod v německém Salzgitteru a druhý závod ve spolupráci s firmou Northwolt připravuje v severním Švédsku. Následovat mají další čtyři, z nichž jeden by mohl být ve Španělsku, kde působí koncernová značka Seat. Automobilka přitom nevylučuje, že by jedna z továren mohla být i v České republice.

Investice VW je také vnímána jako odpověď na plánovaný závod americké firmy Tesla. Její šéf Elon Musk nedávno oznámil, že nový závod u Berlína bude největší továrnou na baterie na světě.

Ilustrační FOTO - Pixabay

VW od roku 2023 zavede i standardizovaný vlastní typ bateriového článku. To by mělo snížit náklady na baterie u základních modelů postupně až o polovinu.

Koncern také spojí síly s britskou ropnou společností BP a s elektrárenskými podniky Enel a Iberdrola s cílem rozšířit veřejnou síť nabíjecích stanic pro elektromobily v Evropě. Nedostatečná síť těchto stanic je považována za velkou překážku v masovém rozšíření elektrovozů. Do roku 2025 by mělo být na kontinentě 18 000 rychlonabíjecích míst, uvedla agentura DPA.

Nejpříznivější

podmínky v Číně

Čínská automobilka Geely, která stejně jako švédský výrobce osobních aut Volvo Cars patří do skupiny Zhejiang Geely Holding, postaví závod na výrobu baterií do elektromobilů ve městě Kan-čou na východě Číny. Do projektu investuje 30 mld. jüanů (101,3 mld. Kč), informovaly místní úřady. Zhejiang má také skoro desetiprocentní podíl v německé automobilce Daimler.

Plánovaná kapacita baterií vyrobených za rok má činit 42 gigawatthodin. Geely, která soupeří s čínskými automobilkami Great Wall a Nio, už dříve investovala do výrobce baterií Farasis, který sídlí v Kan-čou, připomněla agentura Reuters.

S čínským internetovým vyhledávačem Baidu pak automobilka vyvíjí samořízený elektrický vůz. V partnerství s tchajwanským Foxconnem má Geely také v plánu ostatním automobilkám nabízet smluvní výrobu aut. Společný podnik bude automobilkám poskytovat rovněž poradenství v oblasti technologií pro elektromobily. Geely se dohodla i s technologickou firmou Tencent, s níž bude vyvíjet chytré palubní desky a testovat samořízená auta.

Vláda v Pekingu v reakci na znečištěné ovzduší výrazně podporuje automobily s alternativním pohonem, v Číně označované jako NEV (New Energy Vehicles). Strategie vlády podpořila zájem technologických společností a investorů.

Peking odhaduje, že do roku 2025 se budou elektromobily na celkovém prodeji aut v Číně podílet asi z 20 procent. Loni to bylo přibližně pět procent.

(ici)