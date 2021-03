Ilustrační FOTO - Pixabay

Očkování vyvolává spoustu otázek

Kolem očkování v Ústeckém kraji a všeho, co s tím v Krajské zdravotní (KZ), jež v kraji spravuje pět nemocnic, i mimo ni souvisí, je stále výbušnější situace. Vyvolává stále více otázek, na které přicházejí spíše neodpovědi, než odpovědi. Začíná to vřít i v koalici a zejména ti, co mají v názvu slovo »spojenci«, přikládají pod kotel…

»Očkování vyvolává spoustu otázek, a tak je NUTNÉ, aby probíhalo co nejhladším a nejčistším způsobem. Jenže to bychom nesměli žít v Ústeckém kraji, který se zase pomaličku stává vzorem toho, jak se politika dělat nemá. Hejtman Jan Schiller a odvolaný ředitel KZ, stále ale krajský koordinátor očkování Aleš Chodacki se pokusili vysvětlit některá podezření z podivného rozdělování vakcín mezi očkovacími centry v kraji. Moc se jim to po pravdě nepovedlo,« hodnotí dění radní města Chomutova a krajský zastupitel Jaroslav Komínek (KSČM).

Dosud v kraji zdravotníci aplikovali přes 60 tisíc dávek, obě dávky dostalo kolem 14 tisíc lidí. Kraj má zhruba 820 tisíc obyvatel. Počet očkovacích míst se postupně rozšiřuje, aktuálně jich je 18 a jedno, v Podbořanech v okrese Louny, se staví. »Očkovací místa se staví tak, aby se pokryla co největší plocha Ústeckého kraje,« uvedla hlavní hygienička Krajské zdravotní Dana Vaculíková. Velkokapacitní centrum je na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích a v areálu bývalého rektorátu univerzity v Ústí nad Labem. »Musíme je vybavit pomůckami a budou připravena. V bývalém univerzitním areálu jsou dvě centra, v jednom se zvládne očkovat 700 až 800 lidí denně, ve druhém 800 až 1000 denně,« řekla Vaculíková.

Soukromá Kadaň ano, Chomutov z KZ ne

Žádné zásoby vakcíny si kraj podle Vaculíkové nenechává. Hojně využívané je centrum v nemocnici v Kadani na Chomutovsku, kde o předcházejícím víkendu aplikovali okolo 4000 dávek. Hejtman Jan Schiller (ANO) uvedl, že do regionu dorazila vakcína a bylo potřeba ji využít a nemocnice v Kadani byla připravena.

Předseda sdružení praktických lékařů Petr Šonka kritizoval víkendové očkování, podle něj měli vakcíny dostat praktici, kteří by očkovali výhradně seniory starší 70 a 80 let, což se v Kadani podle něj nestalo. »Očkujeme jenom tím, co máme v rámci distribuce přiděleno. Jestliže přišla mimořádná dodávka vakcíny, nedělalo nám problém využít naše kontakty a naočkovat 2000 lidí za den,« řekl ředitel nemocnice Petr Hossner.

Na kadaňskou nemocnici se obracejí i praktici, kteří se nechtějí zapojit do očkování, ale chtějí registrovat své chronické pacienty. »Očkujeme tak cukrovkáře, lidi na dialýze. Praktici nám takto posílají své pacienty,« uvedla náměstkyně ředitele kadaňské nemocnice Patricie Kotalíková (TOP 09). Problematický je podle ní registrační systém. »Lidé jsou například po COVID-19 a nemohou být očkováni, my jim rezervujeme tři termíny, oni se nepřihlásí a vypadnou ze systému. Naopak v něm zůstávají lidé, kteří zemřeli. Potíž je také v tom, že nejde jednoduše změnit místo, kde chce být člověk očkován,« uvedla Kotalíková.

»Slyšeli jsme vysvětlení, že nemocnice Kadaň je očkovací centrum prvního typu (tj. nejdůležitější). Ale už nikdo nevysvětlil, proč je nejdůležitější očkovací centrum zrovna v Kadani, a ne třeba ve spádovém Chomutově, který už začátkem roku nabízel zdarma k využití například zimní stadion a kde je hlavně nemocnice Krajské zdravotní. Slyšeli jsme, že kraj musel předminulý víkend vyočkovat spoustu vakcín, jinak by příště dostal menší dodávku. Ale neslyšeli jsme, proč ta spousta vakcín šla zrovna do městské nemocnice v Kadani. A už vůbec jsme neslyšeli, proč tam s ní očkovali lidi z jiných krajů, což při čtení emocionálních děkovných dopisů naočkovaných lidí i nenápadně přiznala náměstkyně ředitele nemocnice Patricie Kotalíková. A tak má kadaňská nemocnice naočkováno třikrát víc dávek než chomutovská, pětkrát víc dávek než obě nemocnice ve Šluknovském výběžku Rumburk a Varnsdorf dohromady (!) a víc než polovinu toho, co obří krajská ústecká,« zlobí se Komínek.

Chtějí se zapojit i praktici, ale…

V Kadani funguje i výjezdní tým, který očkoval obyvatele okolních domovů důchodců a třeba i týmy učitelů. »Ve spolupráci se starosty okolních obcí se nám podařilo naočkovat všechny občany 80 plus a 70 plus. Buď vyjíždí do obcí mobilní tým, nebo starostové přivážejí seniory k nám. Daří se očkovat členy integrovaného záchranného systému a učitele nejen z Kadaně, ale z celého chomutovského okresu. Snažíme se všechny dávky, které přijdou, co nejdříve zpracovat,« uvedl Hossner.

V kraji se do očkování chtějí zapojit i praktičtí lékaři. Postavena jsou dvě velkokapacitní centra, celkem kraj plánuje čtyři. Očkování v nich začne, až bude dostatek vakcíny. Praktičtí lékaři budou očkovat vakcínou od společnosti AstraZeneca. Krajský předseda praktických lékařů Roman Houska řekl, že slíbených 2700 dávek zatím nedorazilo. Krajský koordinátor pro očkování Aleš Chodacki řekl, že do kraje tento týden přijde 2900 dávek. Dostane je 26 lékařů ze seznamu, kteří mají k očkování zaregistrováno sto a více pacientů. Tento týden ale nezačnou, vakcína AstraZeneca nedorazila. Očkovat mělo začít 30 praktiků, dostat měl každý z nich 100 dávek vakcíny. »AstraZeneca pošle jen 700 dávek, a to až příští týden. Vakcína Moderna tento týden nedorazí vůbec, kraj obdrží pouze osm plat vakcíny Pfizer/BioNtech, některá očkovací místa budou proto zřejmě koncem týdnem nebo v příštím týdnu zavřená. Nebudou mít co očkovat,« řekl mluvčí kraje Martin Volf.

»Neslyšeli jsme také, proč v Klášterci nad Ohří, kousíček od Kadaně, očkuje další soukromé očkovací centrum ARC-MED rodiny bývalého europoslance a člena dozorčí rady KZ Miroslava Ouzkého (ODS). Neslyšeli jsme, proč toto centrum není vidět v celokrajských statistikách dávek na očkovacích místech… Taky ještě nikdo nevysvětlil, jak je možné, že v různých zařízeních jsou připraveni ihned k očkování a KZ (hlavně v chomutovské nemocnici) se stále k očkování pouze připravuje,« ptá se dále Komínek.

Spojenci jsou ještě spojenci?

Ústecký kraj po podzimních krajských volbách vede koalice ANO, ODS a Spojenci pro kraj. Po nástupu obměnila představenstvo KZ. Minulou středu však předsedu představenstva Jindřicha Zetka odvolala s tím, že vedení kraje mělo se Zetkem dlouhodobé neshody. Ještě předtím představenstvo odvolalo generálního ředitele KZ Chodackého. Podle Zetka Chodacký uzavřel s asistentkou hejtmana Vladislavou Marschallovou nestandardní smlouvu, podle níž měla dostávat 130 tisíc korun měsíčně za poradenství. Již dříve Zetek řekl, že na Chodackého a Marschallovou podal trestní oznámení. Nahradil ho exministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Novým prozatímním generálním ředitelem KZ je šéf nemocnice v Rumburku Petr Malý.

»Paní Marschallová má poradenskou smlouvu u hejtmana na kraji za cca 50 tisíc (korun) měsíčně, k tomu donedávna měla další dvě poradenské smlouvy v KZ s měsíčním plněním 130 tisíc. Jan Richter vedle toho, že je poslancem a hlavním manažerem hnutí ANO, je rovněž také placeným poradcem hejtmana,« uvedl předseda zastupitelů STAN Filip Ušák.

Podle náměstka hejtmana Jiřího Kulhánka (ODS) se koaliční strany dohodly na větším sdílení informací: »K bourání koalice nedojde. Paní Marschallová na kraji nebude, chceme prověřit všechny smlouvy, které jsou uzavřené. Podobná situace se již nesmí opakovat.« Společná dohoda by měla vést také k obsazení pátého místa v představenstvu největšího zdravotnického zařízení v regionu, které se uvolnilo po Zetkovi. Měl by ho zaujmout nezávislý odborník, na kterém se shodnou všichni tři koaliční partneři.

Jeho slova potvrdil v Ústeckém deníku také lídr Spojenců pro kraj a náměstek hejtmana Jiří Řehák s tím, že na výběrovém řízení na nového ředitele KZ by se měli podílet všichni tři koaliční partneři. »Není to primárně problém ANO, ale pana hejtmana, protože o té smlouvě nevěděla ani většina lidí z ANO, ani představenstvo. Současná situace nás velmi výrazně poškozuje, ale je to šance na to, aby si ANO nedělalo věci, jak chce, a bude muset víc kooperovat,« prohlásil Řehák s tím, že pokud by se objevil další »kostlivec ve skříni«, byl by to důvod k řešení koaliční smlouvy.

»Těch nesrovnalostí vyplouvá na povrch stále více, a pokud krajská rada nebude konat, je možné, že se na tuto činnost ‚podívají‘ i jiné orgány. Kauza byla v mnoha novinách i v televizi. Bohužel se zase na účet našeho kraje baví celá republika. Tak hlavně, že je náš kraj potřeba pozvednout! To se ovšem současnému vedení moc nedaří…« uzavřel komentování Komínek.

