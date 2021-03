Zase jsme jen pohůnci

Před několika dny za své návštěvy v Izraeli byl premiér Babiš u otevření pobočky naší ambasády v Jeruzalémě. Jsme druhou zemí, která se rozhodla otevřít své zastoupení ve městě, na něž, jako na svou metropoli, si činí nároky i Palestinci. Tím jsme se definitivně postavili na stranu Izraele a otevřeně obětovali svou neutrální politiku v tomto blízkovýchodním regionu. Jeruzalém je totiž nejen místo sváru dvou etnik, ale i místem, kde začíná a končí mírové řešení zdejšího problému. Dalším místem, kde v zájmu americké politiky byl obětován nějaký národ. Vzpomeňte třeba na Kosovo.

V obyčejné české vesnici by podobný čin, který by se týkal velké části jejích obyvatel, byl nazván krásným českým slovem: Podraz.

Korunu všemu ve své americké podlézavosti Andrej Babiš nasadil v jednom svém interview. Prý Izrael je jedinou demokracií v tomto regionu, tedy na Blízkém východě. Je ovšem demokracií země, i když v ní někteří obyvatelé mají právo volit, demokratickou zemí, když si uzurpuje právo rozhodovat o jiném etniku, když si přivlastňuje jeho půdu a vlastně i jeho hlavní město? Kde Palestinci, kterým je milostivě dovoleno, aby sice měli svou samosprávu, však žijí v jakémsi bantustanu, a jejichž práva jsou omezena izraelskými samopaly? Pokud by tomu bylo jinde, pak by již dávno vstoupila do země vojska Severoatlantické aliance a byla by tu nastolena »demokratická vláda«. Jenže Izrael má silné zastánce přímo v USA, a ti často mají lví podíl na zvolení amerického prezidenta. Takže »přes to vlak nejede«.

Premiér Babiš a jeho vláda tak vstřícně rozhodla podle přání z Washingtonu a jeho českých příznivců. Dokázal, že jsme zase jen pohůnci v rukou jiných. Škoda. Kdysi jsme si o sobě mysleli, že jsme prostředníkem mezi dvěma světy. Nevyšlo to. Propadli jsme. Nyní tomu bohužel, kdy jsme dostali druhou příležitost, není jinak.

Milan ŠPÁS