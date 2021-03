Krym a lidská práva

Dne 18. března byla uzavřena kapitola znovupřipojení Republiky Krym k Ruské federaci. Krymčané si tuto událost, které se neformálně říká Cesta domů, budou připomínat už po sedmé. Nedalo mi to a rozhodl jsem se těmto otázkám věnovat hlouběji.

Jedním z důvodů je nově přijatý jazykový zákon na Ukrajině. Zajímalo mě totiž, proč Ukrajina například kritizuje Republiku Krym za to, že Ruská federace diskriminuje krymské Tatary. Položil jsem tedy 16. března na moskevské tiskové konferenci Natálii Poklonské, která je v současnosti poslankyní Státní dumy Ruské federace a v letech 2014-2016 byla vrchní státní zástupkyní Republiky Krym, otázku, zda by mohla potvrdit, že na Krymu je možné studovat v národnostních jazycích - rusky, ukrajinsky a krymsko-tatarsky. A to prý na všech úrovních. A jak to kontrastuje s přijetím současného jazykového zákona na Ukrajině, kde právě sama současná ukrajinská moc kritizovala Krym za to, že RF utlačuje menšinu krymských Tatarů kulturně, společensky a politicky, a teď sama přijde se zákonem, který nerespektuje národnostní menšinu ruskou, polskou, maďarskou a rusínskou.

Natalie Pokonská odpověděla: »Utlačovaní a diskriminace ukrajinských a krymskotatarských obyvatel je absolutní lež, protože právo používat národní jazyk na úřadech, školách a institucích jak v ruštině, ukrajinštině, tak krymštině, mají tyto menšiny zaručeno ústavou a v našich zákonech. Všechny úřední dokumenty jsou také v těchto třech jazycích. Žádná diskriminace tedy není! A v jakém jazyce budou naši občané chtít vzdělávat své děti, si můžou sami vybrat. Tyto školy, speciálně jazykové tu jsou. Co se týká nového jazykového zákona na Ukrajině, tak tuto věc považuji za naprosto absurdní. Ne občané, ale politici, kteří obviňují Rusko za anexi jazyka na Krymu, sami pak přijímají řešení, z kterého RF obviňují, po analogii s anexí Krymu.«

Dále popsala události, jak se před připojením chovala ukrajinská administrativa. Jednak Vrchní státní zastupitelství bylo zavřené a nepracovalo a přes žádosti prokuratury, co má dělat s činy, když se na ulici ubíjejí lidé, bylo jim oznámeno, že až bude třeba, ozvou se jim z Kyjeva. Neozvali se do teď. Co měla Poklonská dělat, měla nechat ubíjet lidi na ulici? Je to jen střípek toho, co se stalo a co hodlám ještě nashromáždit. Názor ať si pak udělá každý sám.

Roman BLAŠKO