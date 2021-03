Ömer Faruk Gergerlioğlu. FOTO - Wikimedia commons

AKTUALIZOVÁNO

Erdoganův režim dál pronásleduje. Bez reakce

Turecký parlament zrušil mandát prokurdskému poslanci Ömerovi Farukovi Gergerliogluovi. Učinil tak poté, co odvolací soud zákonodárci potvrdil trest za údajné šíření teroristické propagandy. Podle agentury Reuters tím Turecko pokračuje v zásahu proti třetí nejsilnější straně v tureckém parlamentu.

Turečtí nacionalisté kolem prezidenta-diktátora Recepa Tayyipa Erdogana čím dál silněji volají po zákazu Lidově demokratické strany (HDP) kvůli jejím údajným stykům s ozbrojenci. Mnoho z jejích poslanců, starostů či dalších představitelů skončilo v uplynulých letech ve vězení či bylo sesazeno. A Evropa k tomu víceméně mlčí. Pokud už se ozve, jsou její reakce velmi nesmělé. Dít se tohle třeba v Rusku, to by byla jiná…

Volání po míru není zločin

»Vůli lidu nelze pošlapávat. Volání po míru není zločin,« napsal lidskoprávní aktivista Gergerlioglu na Twitteru nedlouho předtím, co předseda parlamentu přečetl nahlas soudní rozhodnutí odůvodňující zbavení mandátu. Gergerliogluovým vynuceným odchodem z poslaneckých lavic se počet poslanců HDP v 600členném parlamentu snížil na 55. Dva další poslanci za tuto stranu byli zbaveni mandátu zákonodárce v loňském roce, a to rovněž po odsuzujícím verdiktu soudu.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. FOTO - Wikimedia commons

Podle HDP ovšem nepříslušelo soudu o vině Gergerlioglua vůbec rozhodovat, neboť požíval poslanecké imunity. Strana také uvedla, že jejího člena soud potrestal za pouhé sdílení odkazu na novinový článek na Twitteru… Gergerlioglua soud odsoudil k 2,5 roku vězení za to, že v roce 2016 sdílel článek, který citoval mírovou výzvu separatistické Strany kurdských pracujících (PKK)…

Požadavek zrušit HDP

»Jsem poslanec a nikam nepůjdu,« řekl včera Gergerlioglu poté, co byl zbaven mandátu parlamentem, v němž má většinu Erdoganova Strana AKP s podporou další menší strany. V parlamentu se poté strhla potyčka a poslanci HDP posléze usedli do čela sálu s transparenty na podporu Gergerlioglua.

Podpořil ho i zástupce organizace Human Rights Watch (HRW) Hugh Williamson, který krok parlamentu podle agentury AP označil za porušení svobody slova a pohrdání demokratickými principy.

Turecký prokurátor se nicméně naopak obrátil na ústavní soud s požadavkem na zákaz HDP, jejíž členy na Erdoganův příkaz účelově viní z »rozvracení jednoty tureckého státu« a »teroristických aktivit«.

Protekční očkování

Hlavně že téměř všichni poslanci parlamentu v Turecku dostali vakcínu proti COVID-19 bez ohledu na to, zda spadají do kategorií stanovených vládním očkovacím harmonogramem. Tvrdí to poslanec Mustafa Yeneroglu, jediný poslanec Strany demokracie a pokroku (DEVA), který přednostní očkování odmítl jako neetické. Informoval o tom v úterý turecký zpravodajský server Duvar.

Stranu DEVA založili vloni v březnu pod vedením exministra hospodářství a zahraničí Aliho Babacana kritici Erdogana, kteří vystoupili z jeho vládní Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP).

V Turecku, které má 83 milionů obyvatel, aplikovali od poloviny ledna na 11,5 milionu dávek vakcíny proti COVID-19.

Revize migrační dohody

Erdoganův režim ale ví, že si může dělat, co se mu zlíbí. Má totiž žolíka v rukávu. Turecko chce zrevidovat migrační dohodu, kterou uzavřelo v roce 2016 s Evropskou unií. Uvedl to náměstek ministra zahraničí pro evropské záležitosti Faruk Kaymakci. V rozhovoru s agenturou AFP řekl, že počet utečenců ze Sýrie se výrazně zvýšil a příspěvky z Bruselu údajně pokrývají jen část výdajů, které Turecko s uprchlíky má. EU v loňském roce Turecko kritizovala, že dohodu přestalo plnit. »Bez našeho úsilí by do Evropy přišlo o dva miliony lidí více,« uvedl podle ČTK Kaymakci.

(rj)