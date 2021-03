Ilustrační FOTO - Pixabay

Vláda chce koupit další testy

Vláda na mimořádném jednání probere nákup dalších antigenních testů. Nynější zásoby, jak je zajistila Správa státních hmotných rezerv, vydrží do 9. dubna. Po jednání krizového štábu to uvedl jeho předseda Jan Hamáček (ČSSD).

Testy používá k testování svých zaměstnanců státní správa. Povinné jsou pro úřady od 10. března, zaměstnanci bez testu nemohou vstoupit na pracoviště.

Pro potřeby státu slouží část testů původně určených pro školy. Správa hmotných rezerv také dostala 8. března za úkol shromáždit zásobu 7,65 milionu antigenních testů pro veřejný sektor a školy.

Kvůli povinnému testování ve firmách i veřejném sektoru se trh s testovacími sadami v posledních týdnech v ČR rychle rozvíjí. Podniky mají ale často problém testy koupit.

Školy mají začít testovat, až se žáci z distanční výuky začnou vracet do škol. Štáb ovšem doporučil ve školách otevřených pro děti zdravotníků a členů integrovaného záchranného systému začít s testováním tak, jak bylo na přelomu února a března připraveno pro návrat školáků do lavic.

Otázku testování otevřeli na jednání štábu hejtmani. »Shodli jsme se, že v situaci, kdy do nich chodí děti, testy máme nakoupené a ministerstvo školství má metodiku testování, že by bylo vhodné, aby v těchto školách testování začalo,« uvedl Hamáček. Definitivně však rozhodne až vláda.

Krizový štáb rovněž uložil ministerstvu zdravotnictví zkontrolovat dodávky kyslíku, který je potřeba pro léčení pacientů s nemocí COVID-19, do nemocnic. Hamáček uvedl, že Správa státních hmotných rezerv nakoupila ventily potřebné na lahve s kyslíkem a štáb je dlouhodobě ujišťován o tom, že kyslíku bude dostatek. »Chceme ale na papíře, že ho dostatek je,« řekl. Později doplnil, že vláda může výrobcům plynu uložit povinnost přednostních dodávek pro medicínu.

Státní hmotné rezervy dostaly 19. února od vlády za úkol koupit 1400 ventilů na kyslíkové lahve. Podle vlády lze nákupem předejít problémům v situaci, kdyby došly tlakové lahve s už zabudovanými ventily a bylo by třeba kyslík distribuovat v lahvích staršího typu bez ventilu.

Podle únorového vládního materiálu přibývá v nemocnicích lůžek, u kterých je třeba zajistit pro pacienty kyslíkovou terapii, a to nejen standardním přísunem kyslíku z rozvodů plynu v nemocnicích, ale z individuálních kyslíkových lahví. Největší český dodavatel zaznamenal letos v lednu meziroční pětinásobný nárůst poptávky. Tento stav vede k nedostatku lahví v celé Evropě, problémem přitom není výroba vlastního kyslíku, ale kyslíkové bomby. Ty s běžně používaným redukčním ventilem a průtokoměrem se staly nedostatkovým zbožím s dodacími lhůtami několika týdnů.

Na možný problém s ventily upozornil Ústřední krizový štáb dominantní český dodavatel kyslíku Linde Gas 16. února. Společnost GCE Chotěboř následně slíbila, že je schopna přednostně státu dodat ventily v průběhu dvou až osmi týdnů.

Hamáček po jednání štábu také oznámil, že hlavní hygienička Pavla Svrčinová připraví do příštího týdne úpravy protiepidemického systému PES. Měl by obsahovat také jasná kritéria, která bude nutné splnit, aby bylo možné rozvolňovat opatření.

Původně se indexem PES měla řídit opatření proti šíření nákazy, ale nyní už není brán v potaz. Hlavním ukazatelem je pro vládu naplněnost nemocnic. »Upravená podoba PES by měla být známa do příštího týdne,« dodal Hamáček.

Ve čtvrtek vláda projedná změny opatření po 21. březnu. Podle Hamáčka je na úrovni vlády shoda, že od pondělí by měl být pohyb za účelem rekreace povolený na úrovni okresů, nikoliv obcí. »Zatím ale není doporučeno měnit systém okresních uzávěr,« uvedl. Osobně nechce rozvolňovat pravidla ve chvíli, kdy jsou stále přeplněné nemocnice. »Pokud neklesne obsazenost JIP na polovinu, tak to nelze měnit, u hospitalizovaných to také musí klesnout o polovičku,« dodal.

Pomalý pokles nových odhalených případů nákazy může podle něj souviset s tím, že se dopady opatření projevují až po dvou týdnech. Díky testování ve firmách se podle něj navíc podařilo odhalit případy, o kterých by jinak lidé nevěděli.

(ste)