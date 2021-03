Ilustrační FOTO - Pixabay

Holanďané dovolili. Překvapení se nečekala

Nizozemci do pozdního večera rozhodovali o složení nového parlamentu se 150 poslanci. Volební místnosti byly během třetího a hlavního dne voleb otevřené od 7.30 do 21.00. Podle posledních průzkumů se očekávalo vítězství pravicově liberální Lidové strany pro svobodu a demokracii (VVD) 54letého premiéra Marka Rutteho, který by tak mohl sestavit už svou čtvrtou vládu.

Nizozemské parlamentní volby byly tentokrát výjimečně třídenní kvůli pandemii COVID-19. Až 13 milionů oprávněných voličů totiž mohlo rozhodnout o složení dolní Druhé komory (Tweede Kamer) parlamentu.

V pondělí a úterý, které byly vyhrazeny seniorům a lidem s nalomeným zdravím, odevzdalo svůj hlas zhruba 12 % voličů. Všichni občané starší 70 let měli poprvé možnost volit také korespondenčně.

Červená tužka

Jedním ze symbolů voleb se stala volební červená tužka. Mnozí voliči se na Twitteru pochlubili fotografií psací potřeby, kterou si odnesli z volební místnosti. Některá města totiž z hygienických důvodů poskytla každému voliči zdarma jednu tužku, kterou si měli vzít v zájmu zamezení šíření infekce. Jiná města ovšem požádala voliče, aby tužku po odevzdání hlasu vrátili. Po dezinfekci ji pak mohl použít další volič. »Jsem velmi zklamán,« uvedl Peter Wetzer z města Helmond. »Úsporná opatření začala. Musel jsem vrátit svou tužtičku,« dodal.

Komplikace provázely hlasování nizozemského ministra zdravotnictví Huga de Jongeho. Křesťanskodemokratický politik se nejdřív do volební místnosti v Rotterdamu dostavil s prošlým pasem a musel se vrátit pro platný doklad. Poté, co na druhý pokus úspěšně odvolil, přišla mu podle ČTK do mobilu zpráva, že přišel do kontaktu s nakaženou osobou…

37 stran

K volbám se zaregistrovalo rekordních 37 politických subjektů, z nichž až 17 mělo podle průzkumů šanci dostat se do parlamentu. Podle agentury DPA tak nebylo jasné, zda obhájí většinu dosavadní koalice Rutteho VVD, Křesťanskodemokratické výzvy (CDA), levicově liberálního uskupení Demokraté 66 (D66) a malé strany Křesťanská unie (CU).

Dva poslední průzkumy, které byly provedeny až po pondělním zahájení hlasování, přisuzovaly Rutteho straně kolem 25 % hlasů. Na druhém místě měla skončit krajně pravicová Strana pro svobodu (PVV) pravicového populisty Geerta Wilderse s přibližně 12-14 % hlasů. Podobného výsledku však mohla dosáhnout i D66, kterou vede bývalá koordinátorka OSN pro Libanon a nyní ministryně zahraničního obchodu Sigrid Kaagová.

Volby jsou široce vnímány jako referendum o počínání vlády během pandemie. V Nizozemsku platí kvůli vysokým infekčním číslům noční zákaz vycházení i zákaz shromažďování během dne. Předvolební kampaň se proto odehrávala především v televizních debatách, v nichž opoziční politici kritizovali hlavně pomalost očkování.

(rom)