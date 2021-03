Ilustrační FOTO - Pixabay

Evropský propadák v boji s koronavirem

Evropa v boji s koronavirem zklamala, napsal francouzský konzervativní týdeník Le Point. A nejde přitom jen o nákup vakcín, v němž se Evropa snaží vystupovat jednotně, ale v souvislosti i o to, že se spokojila s faktem, že bude klientem zahraničních firem.

To s sebou přineslo propady dodávek, protože firmy si dělají, co chtějí. Na území evropských států se vakcíny vyrábějí ve velkém množství, ale výrobcem není nikdy stát, nýbrž velké nadnárodní firmy. Evropa prý na to doplácí stále novými a novými vlnami pandemie, které přinášejí hrozivé ekonomické ztráty.

Za vlastní výrobu

Podle listu bylo dost času, aby si evropské země zajistily státní výrobu na svých územích a měly tak dost vakcíny pro své obyvatele. Jedna z nadnárodních firem – výrobců – dokonce sídlí v Německu a ani tato silná země neměla dost předvídavosti a odvahy zasáhnout ve prospěch svých obyvatel a výrobu vakcín zajistit ve státním podniku, nebo alespoň s rozhodující účastí státu. A tedy i s kontrolou, kam léčivo směřuje.

Ani jedna členská země EU nefiguruje mezi úspěšnými výrobci vakcín - těmi jsou USA, Velká Británie, Indie, Čína a Rusko. Ve všech těchto zemích probíhá očkování rychle a efektivně, zatímco Evropa se dohaduje, zda vůbec očkovací látky dostane v potřebném množství. Očkování se v Evropě rozbíhá pomalu, vrch bere byrokracie, země se rozdělují a uzavírají, což bude zřejmě trvat až do samého konce vakcinace. Ta se ovšem v Evropě naplno rozběhne v době, kdy ekonomicky rozvinutí výrobci budou mít značnou část očkování za sebou a budou se moci soustředit na obnovování ekonomiky. Některé už k ekonomické obnově mohly přistoupit, především Čína dosáhla za loňský rok ekonomického růstu jako jediná z průmyslově vyspělých zemí. Sice jen nízkého, kolem dvou procent, ale dosáhla.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Utápíme se v byrokracii

Evropa se utápí v byrokracii, lékařská agentura povoluje léky pomalu, předbíhají ji desítky států. Třeba vakcína AstraZeneca má povolení v padesátce států (z toho 27 členů EU), ve Velké Británii už od konce loňského roku, zatímco v EU je povolení staré jen vlastně »pár dnů«. Ruský Sputnik V je povolen ve 46 státech a povolovací orgány těchto států rozhodně disponují znalostmi a zkušenostmi stejnými jako Evropská léková agentura, která ovšem před Sputnikem varuje. Není těžké si všimnout, že věc »páchne« ideologií a stranou jde zdraví občanů!

Evropa prokazuje i naprostý nedostatek předvídavosti, po skončené očkovací kampani se bude přeočkovávat, vědci se shodují, že koronavirus lidstvo neopustí. Přitom imunita po očkování vydrží snad kolem roku, možná i méně. Čím bude Evropa přeočkovávat? Zůstane závislá na náladových nadnárodních gigantech? Rusko už oznámilo, že dokončuje testování »odlehčené« varianty látky Sputnik V, která bude určena k přeočkování, na něž bude stačit jedna injekce. Bude tedy levnější než dosud používaný přípravek, Čína navíc bude s Ruskem spolupracovat na výrobě další již vyvinuté »přeočkovací« vakcíny. Takže i pro budoucnost zůstává zásadní, aby se země EU rozhoupaly a začaly ve velkém vyrábět vakcíny pro svou potřebu.

Sen zůstává jen snem

I očkování mohlo být zahájeno mnohem dříve, alespoň jako v Británii. Nyní by byla naočkována skoro polovina evropské populace, mohlo se předejít současné tíživé a vyhrocené situaci v řadě evropských zemí se šířením COVID-19 a přetížeností zdravotnického systému. Bohužel evropský propadák dává za pravdu těm, kdo tvrdí, že proklamovaný sen Evropské unie o roli hlavního geopolitického hráče, zůstává jen nesplnitelným snem, uzavřel Le Point.

(pe)