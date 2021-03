Pane ministře Blatný, odstupte!

Neustále narůstá seznam zemí, které pozastavily očkování vakcínou od firmy AstraZeneca. Důvody jsou nabíledni, napříč kontinentem hlášené podezřelé komplikace zapříčiněné krevními sraženinami s určitým časovým odstupem po podání vakcíny. A to i s fatálními následky.

Evropská léková agentura (EMA) a po ní jeden z nejhorších, ne-li vůbec nejhorší ministr zdravotnictví naší republiky, Jan Blatný papouškují frázi výrobce o tom, že zatím nebyla prokázána příčinná souvislost. ZATÍM! Pane ministře, vy to zřejmě nevíte, ale třeba v Rusku se příslušný resort jmenuje ministerstvo zdravoochraněnija, tedy nikoli zdravotnictví, ale ochrany zdraví. To byste měl ze své funkce především garantovat, nikoli hrát jakési politické hrátky a hazardovat se zdravím a životy svých spoluobčanů.

Možná hematologii trochu rozumíte, koneckonců jak vznikají krevní sraženiny, vím jako vystudovaný biochemik taky. Jestli premiérovi Babišovi stačí k dalšímu riskantnímu používání vakcíny vaše ujištění, že problematice rozumíte, tak občanům našeho státu rozhodně nikoli. Pokud vím, při vývoji této vakcíny jste nebyl, souvislostem tedy určitě rozumět nemůžete.

Místo okamžité akce v podobě pozastavení vakcinace svých spoluobčanů problematickou vakcínou, jejíž nežádoucí reakce jsou aktuálně minimálně sporné, na politickou objednávku blokujete dovoz vysoce spolehlivé a účinné ruské vakcíny Sputnik V. Důkazem její spolehlivosti jsou totiž právě »naše«, tedy západní média. Jsem si naprosto jist, že v současné době plné nenávistné rusofobie by jakýkoli náznak nežádoucích účinků kdekoli ve světě – možná by bylo dobré připomenout, že Sputnik V byl úspěšně registrován již v padesáti zemích světa – byl patřičně rozmazán a propagandisticky využit. Místo toho raději denně necháte umírat desítky nevinných lidí, kterým by včasné očkování mohlo zachránit život.

Jsem toho názoru, že musí jasně zaznít hlas nás, nespokojených občanů, kteří vnímáme vážnost situace s pandemií COVID-19, nezlehčujeme ji, a chceme ji řešit. Plně se ztotožňuji s apelem prezidenta Miloše Zemana, že politici, mající na svědomí životy svých spoluobčanů, musí neprodleně odejít. Mezi politiky počítám i ředitelku Státního úřadu pro kontrolu léčiv Irenu Storovou, která rovněž nepracuje v zájmu obyvatel této země, ale propůjčila se k unijním politickým hrátkám blokujícím přístup k ruské vakcíně.

Po obstrukcích s registrací Sputniku V, kterou se EMA začala zabývat po více než měsíci od podání žádosti výrobcem, a postoji, který zaujímá k problematické vakcíně AstraZeneca, nemůže být o fundovanosti a důvěryhodnosti této unijní instituce ani řeči. Odvolávat se na ni tedy znamená pracovat proti zájmům vlastního národa. Jasný důvod pro okamžitou rezignaci, pane ministře Blatný!

Tomáš KALÁB, kandidát KSČM do Poslanecké sněmovny v Olomouckém kraji