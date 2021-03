Diskuse na sítích

Na sociálních sítích se diskutuje »o zásahu policajtů« proti muži, který si odmítl na výzvu nasadit roušku. Velká část diskutujících odsuzuje tvrdost »policejního postupu« a staví se tak na stranu člověka, jenž nedodržuje zákon. Jen jiné řešení, jak ho donutit, aby se mu podřídil, nenavrhují. Co by oněm policistům, pokud by přece jen měli nějaký návrh, mohli však doporučit?

Představte si, že nějaký antirouškař, ač vyzván k dodržování zákonů, řekne, že zákony, s nimiž nesouhlasí, nebude dodržovat, a když ho policisté požádají o předložení občanského průkazu, odmítne jim ho dát, když ho poté chtějí v klidu odvést na služebnu, odmítne také. Co nyní mají strážci zákona dělat? Obrátit se k němu zády, předtím mu ještě poděkovat za »vstřícnost« a odejít? Ale to by oni sami porušili zákony a někdo by je mohl žalovat, kdyby třeba v prostoru, kde se pohyboval onen antirouškař, byl někdo nakažen. Byli by potrestáni, beze sporu. Protože nesplnili svou povinnost.

Ale nejde mně jen o takovouto »modelovou situaci«. Jde o životy mnoha dalších lidí, kteří nezodpovědností jedince mohou ohrozit desítky nebo stovky. Kdo v oné chvíli ví, zda zmíněný antirouškař není nakažen a není tedy přenašečem nemoci? A vůbec, jak je to s plněním zákonů? Musíme je dodržovat, nebo nikoli? Dodržovat jen ty, které nám vyhovují, a další prostě plnit nebudeme?

Naše policie je mírná. Až příliš mírná. Nepostupuje podle vzoru svých prvorepublikových předchůdců. Jinak by ti, co odmítají přijatá nařízení a shromažďují se v Praze, Brně a nedávno i v Jindřichově Hradci, museli být postiženi podle zákona. Před válkou by svištěly pendreky. Velká část ze zmíněných demonstrantů totiž neměla roušky a jen urážela vládu a ty, kteří s ní souhlasí. Je pro mne dokonce nepochopitelné, že si ještě k tomu přinesli státní vlajky a zaštiťovali se demokracií a svobodou a druhým tuto svobodu brali.

Není totiž bezbřehá svoboda a demokracie, každá svoboda a demokracie má své limity. Jsou dány Ústavou a zákony. Kdo se jimi neřídí, tak musí počítat s postihem. A zákrok proti zmíněnému antirouškaři odpovídá nejen těmto dokumentům, ale i jeho chování. Proto oněm »policajtům« by se mělo spíše poděkovat, že v atmosféře neustále uměle vyvolávané »občanské neposlušnosti« dokázali se za zákony postavit.

Jan PEHE