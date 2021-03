Prahu osvobodili Spojenci?

Nedávno jsem koukal na slavné Hvězdné války. Absolutní zlo tam představuje Temná strana. Této slavné sáze bývá někdy vyčítáno černobílé vidění světa. Na jedné straně ryzí dobro, na druhé pravý opak. Nic mezi tím.

A tak to pomalu začíná být i v naší reálné současnosti. Vše, co je ruské, je špatné. Zlo s velkým Z pochází z východu. Od historie, až po současnost – hrdinou Navalným počínaje, rizikovou vakcínou konče. Tak nějak jsem si zvykl (což neznamená, že jsem se s tím smířil). Nikdy si ale nezvyknu na to, jak je pošlapávána památka mrtvých rudoarmějců, kteří položili životy za to, aby mohli žít občané jiných zemí, včetně té naší.

Znovu jsem si uvědomil, co se kolem nás děje, když jsem poslouchal Český rozhlas. Bylo to na počátku týdne, kdy jsme vzpomínali na obsazení českých zemí nacistickými vojáky. Z éteru jsme se dozvěděli, že »Prahu osvobodili Spojenci«. Ano, jistě pod toto označení patřila nejen Rudá armáda, ale i američtí, britští, francouzští, rumunští, australští či indičtí vojáci atd. Jenže, proč se říká, že most u Remagen vybojovali američtí vojáci a leteckou bitvu o Anglii vyhráli Britové? I oni přece byli Spojenci. U Remagenu jsem postrádal samopaly rudoarmějců, v letecké bitvě o Anglii bych těžko hledal esa, jakými byli Kožedub či Pokryškin. Tak i Prahu neosvobodily spojené armády Spojenců, ale Rudá armáda. Její operace na pomoc našemu hlavnímu městu dala do pohybu 1770 tisíc sovětských a 257 tisíc rumunských vojáků. Až do Prahy dorazili však jen ti sovětští. Z 6. do 9. května byla v pohybu největší možná armáda. Uvedeného 9. května pak pod velením maršála Koněva definitivně osvobodila nejen naše hlavní město, ale i Most, Chomutov, Ústí nad Labem, Litoměřice, Terezín, Slaný, Kladno a tisíce vesnic a samot od Krušných hor po Vltavu. Z opačné strany pochodovali rudoarmějci maršála Malinovského, aby se spojili s těmi Koněvovými na Vltavě. V Plzni pochopitelně byli také Spojenci. Američané. Bylo jich v celém regionu na sto padesát tisíc a cesta do západočeské metropole po našich cestách jim trvala šestnáct dnů. Počítáno od osvobození Aše 21. dubna. Při tom ještě 25. dubna stačili rozbombardovat plzeňskou Škodovku, která už nevyráběla nic. Byly tam desítky zbytečně mrtvých.

Ona třídenní osvoboditelská cesta do Prahy jen na našem území stála život na pět set rudoarmějců. Mnozí jsou pohřbeni na Olšanském a Chodovském hřbitově. Další ve vesnicích cestou ku Praze. Dodnes tam mají své pomníky. Ale přiznat to v dnešní době, to znamená kolaborovat s Ruskem, jak se to často zmiňuje, naposledy v souvislosti s prezidentem a vakcínou Sputnik V. Nemělo by se naopak říkat, že ti, kdo záměrně bagatelizují či zpochybňují význam Ruska a Sovětského svazu při osvobození naší vlasti, kolaborovali? Ať už ve prospěch Američanů, či Němců, kteří se zcela záměrně a s plíživou vytrvalostí snaží zbavit zodpovědnosti za rozpoutání II. světové války…?

Petr KOJZAR