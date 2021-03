Zfetovaná kobyla

Minulý týden mi, a myslím ani vám, neunikla jedna povedená statistika, podle které to vypadá, že jednoho dne tu bude více minaretů než kostelů. Podle které v bytě o třech místnostech asi už nebudete moci žít sami. Podle které ten, kdo nemusí pražské průvody exhibujících novopohlaví, je xenofob. Podle které bude mít absolutní prioritu ekologie oproti vašemu lidskému bytí vůbec.

Nechci, aby tento článek vypadal, jako kdyby ho psal nějaký šovinistický štváč nebo rasista, ale jdu na to pouze a jen selským rozumem a také se dívám na zkušenosti z okolních zemí.

Podle této volební statistiky nás čeká období temna, nadbíhání a ponižování se před migranty, polovyvlastnění vašich majetků a pravděpodobně i problém zaměstnávajících s přijímáním, respektive nepřijímáním LGBTQ novopohlavních mužů na podpatcích a žen s muskulaturou kulturistů zahalených do duhové vlajky. Jen tak mimochodem, tu vlajku nesmíte beztrestně strhnout nebo spálit, ale rozstříhat standartu prezidenta, to můžete.

Pokud je tato statistika o jasné výhře dříve jen recesistické strany Pirátů, co se dříve zabývala pouze kradením filmů a písní na internetu, pravdivá, pak jen doufám, že je to pouze dočasná reakce voličů na populistické blábolení představitelů této pseudostrany. Ono volit někoho jen proto, že nechci Babiše, je jako utírat si zadek exkrementy.

Naštěstí pro nás všichni víme, jak se to se statistikami dělá. Když už máte ten pořádný balík peněz od onoho či tamtoho mecenáše nebo chcete- li filantropa, tak je oklikou přes nějaké ty neziskovky převedete na účet agentury co je ochotná statistiku poupravit. Oni vlastně ani nic nefalšují, oni se jenom zeptají čistě účelově lidí, co nevědí, jestli jsou mužem, ženou, co si dají špeka marihuany k snídani, anebo prostě jen těch, co nemají pochopení pro dnešní opatření vlády.

Pro jejich politické souputníky a milovníky Bruselu STAN by se spíše hodila zkratka STAZ. Tito starostové, co vlastně ani nejsou starosty v paktu se »závislými«, jsou spíše koulí na dřevěné noze Pirátů. Ostatně Závislí se Starosty v tomto trendu vozit se na hřbetu jiných vlastně pokračují jako v minulosti, když sedlali i umírající »topku«.

Když jsem viděl již zmiňovanou statistiku, tak jsem se poprvé přestal bát. Když se někdo uchyluje k takovým praktikám, pak nestojí za to vůbec se s ním zabývat. I když pozor - ta trojská kobyla, co míří do Sněmovny, je sice zfetovaná s dřevěnou nohou, páskou přes oko, dredy a se STANem na hřbetu, ale je také tlačená špinavými zlaťáky zvenčí.

Pavel JÁCHYM