Způsobí Benda ústavní krizi?

Způsob přidělování části poslaneckých mandátů, který ve středu prosadili ve sněmovním ústavně právním výboru zástupci ODS, ANO a SPD, by mohl podle některých senátorů zablokovat přijetí nutné volební novely. Zástupci dvou senátorských frakcí oznámili, že navrhovaný systém nepodpoří. Pokládají ho za protiústavní.

Návrh poslance ODS Marka Bendy, který ve sněmovním výboru uspěl, počítá s tím, že ve druhém skrutiniu by adepty na místa poslanců, která nebyla obsazena v prvním skrutiniu, vybírala po volbách vedení stran. Podobný systém platil v 90. letech. Tehdy bylo možné obsadit nejvýše deset křesel ve dvousetčlenné Sněmovně, zatímco podle Bendova návrhu to bude moci být až 35 křesel. Návrh na výboru podpořily ODS, ANO a SPD.

Tyto tři strany sice mají ve Sněmovně potřebnou nadpoloviční většinu, nikoli ale v Senátu. ODS má v senátu čtyři zástupce, ANO pět, SPD v horní komoře zastoupena není vůbec. Na volebních pravidlech se přitom podle Ústavy musí obě parlamentní komory shodnout.

Pohrdání voličem?

»Tento systém, pokud by se dostal do Senátu, je pro náš klub nepřijatelný,« uvedl předseda senátorů STAN Petr Holeček. Jeho frakce je s 24 členy druhou nejsilnější v jednaosmdesátičlenné horní komoře Parlamentu. »Přepočet, který je navrhován ve Sněmovně by malé strany poškodil, ale hlavně by také v podstatě znehodnotil hlas voliče,« prohlásil Holeček.

Návrh přepočtu nepodpoří ani sedmičlenný klub Pirátů a hnutí Senátor 21, řekl jeho předseda Václav Láska. Domnívá se, že stejně bude postupovat většina senátorů. Poslanci by proto měli mít na paměti, že přinejmenším dvě pětiny senátorů nepodpoří návrh, aby o obsazování části mandátů rozhodovala po volbách vedení politických stran. Bylo by to v rozporu se zásadou přímého volebního práva. »Není to spravedlivé, není to demokratické, je to pohrdání voličem,« dodal Láska.

Balancování na hraně

Stínovému ministru spravedlnosti KSČM Stanislavu Grospičovi se Bendův návrh také nelíbí. »Tento návrh jsme na výboru nepodpořili. Nechtěl bych říci natvrdo, že je protiústavní, ale balancuje na hraně ústavnosti. Není to správné řešení. O rozdělení mandátů musí rozhodnout vůle voličů. O způsobu přepočtu se dá diskutovat, ale nemělo by to být tak, že mandáty, které zůstanou po prvním skrutiniu nerozdělené, by měly rozdělit sekretariáty politických stran,« řekl Haló novinám Grospič, podle nějž je škoda, že na výboru neprošel návrh ministerstva vnitra, který se mu jevil jako nejschůdnější, a který podle jeho názoru nejlépe srovnával počet hlasů k získání jednoho mandátu. ANO, ODS a SPD však tento návrh zablokovaly.

Stanislav Grospič (KSČM).

Jeden obvod by vše řešil

Grospič si je vědom, že při přepočtu mandátů v situaci nestejně velkých krajů bude vždy docházet k určitým pokřivením a sporům. »Samozřejmě ideální by bylo, kdyby Česká republika byla jedním volebním obvodem. Československo za první republiky jedním obvodem bylo, včetně Zakarpatské Ukrajiny. Jenže na tom není politická shoda. Většina stran ve Sněmovně i Senátu se shodla, že preferuje zachování čtrnácti volebních krajů, které budou kopírovat hranice současných vyšších územně samosprávných celků, tedy krajů, což ve svém rozhodnutí nevyloučil ani Ústavní soud. Bohužel, tyto kraje jsou nestejně veliké a lidnaté, takže zachování stejné váhy každého hlasu bude vždy problém. Podle mne z toho ale nesmí vyplývat, že o nějakých třiceti mandátech nerozhodnou voliči, ale samy strany,« upozornil Grospič.

Volební zákon musí být doplněn po verdiktu Ústavního soudu, který zrušil dosavadní způsob přidělování mandátů jako nespravedlivý pro malé strany a zvýhodňující velké i dosavadní kvora pro koalice deset, 15 a 20 procent. Podle Bendova návrhu by nově dvoučlenné koalice musely získat pro vstup do Sněmovny alespoň osm procent hlasů, vícečlenné 11 procent. Jednotlivým stranám by stačilo překonat pětiprocentní vstupní hranici.

Pokud novela volebního zákona neprojde, volby sice budou moci proběhnout, ale nebude jasné, jak z jejich výsledků odvodit počty mandátů ve Sněmovně. To by mohlo vyvolat hlubokou politickou a ústavní krizi.

