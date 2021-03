Aktuální situace ve zdravotnictví v souvislosti s pandemií COVID-19

Výkonný výbor ÚV KSČM přijal na svém zasedání stanovisko k aktuální situaci ve zdravotnictví. Přetiskujeme jej v plném znění:

Po roce protiepidemických opatření, týdnech omezení a praktickém uzavření ekonomiky pokračuje tíživá situace v nemocnicích. Zdravotnický personál se dlouhodobě ocitá na pokraji vyčerpání. Na Covid nebo s Covidem denně umírá více než 200 pacientů a rekordní počet jich je ve vážném stavu na JIP. Těžký průběh nemoci navíc ohrožuje stále více mladších lidí. Urychlené očkování účinnou a bezpečnou vakcínou je jediným východiskem. Ochrana zdraví a životů pacientů přitom musí stát výše než politika a odbornost nad osobními, či ekonomickými zájmy.

Je nepochopitelné, že když téměř všechny evropské státy preventivně dočasně pozastavily očkování vakcínou AstraZeneca do vyjasnění její bezpečnosti, Česká republika tak neučinila. Samozvaní odborníci A. Babiš a J. Blatný, spolu s ředitelkou SÚKL, rozhodli za všechny občany, že není třeba se znepokojovat. Se stejnou dávkou odbornosti posuzují »nebezpečnost« ruské vakcíny Sputnik V. Navzdory tomu, že nemá hlášeny žádné významnější nežádoucí účinky, očkuje se s ní již v 50 zemích světa, je prokazatelně účinná a Rusko dokonce podepsalo dohodu o její výrobě s Itálií, Francií, Německem a Španělskem. Tato vakcína do schválení Evropskou lékovou agenturou (EMA) našim pacientům k dispozici nebude. A to i přesto, že by ze zákona stačilo rozhodnutí ministerstva zdravotnictví na základě odborného doporučení SÚKL. EMA nyní sice nepotvrdila souvislost vakcíny AstraZeneca s úmrtími, ale sama čelí určitému zpochybnění své odbornosti a nestrannosti.

Většina občanů ČR se přes prakticky nulovou vysvětlovací očkovací kampaň chce nechat očkovat. Zoufalý nedostatek vakcín, vážné organizační problémy se samotnou vakcinací a distribucí očkovacích látek, potřebný rychlý průběh brzdí. Většina členských států nyní kritizuje nespravedlivý systém rozdělování vakcín v rámci EU a sama předsedkyně EK zase poukazuje na nesolidární přístup výrobců očkovacích látek a snižování nasmlouvaného počtu dávek. Česká republika stále nepostupuje dostatečně odpovědně a není schopna zabezpečit pro své občany potřebné množství vakcín a podpůrných léků, používaných ve světě při léčbě onemocnění COVID-19 od různých výrobců.

KSČM důrazně vyzývá vládu, aby při řešení současné, stále se nelepšící epidemické situace, naslouchala skutečným odborníkům bez hloupé politické zaslepenosti, nastavila konečně jasná a předvídatelná pravidla s postupným návratem k běžnému životu, bez zneužívání nouzového stavu a měla na paměti především ochranu zdraví a životů občanů České republiky. Pokud to pro ni není prioritou, měli by odpovědní zvážit setrvání ve svých funkcích.

VV ÚV KSČM, 19. 3. 2021