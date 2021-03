Ilustrační FOTO - Pixabay

Zvýšení ošetřovného asi projde

Vláda souhlasí s poslaneckým návrhem na navýšení a rozšíření ošetřovného na 80 procent zpětně od 1. března. Zvýšit krizové ošetřovné kvůli zavřeným školám o deset procentních bodů na 80 procent redukovaného výdělku navrhla skupina poslanců ze všech klubů kromě hnutí ANO.

»Jsem si jistá, že i Sněmovna ho schválí, když se na něm shodli poslanci napříč politickým spektrem,« uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Krizové ošetřovné se poskytuje z nemocenského pojištění po celou dobu uzavření škol nařízeného kvůli epidemii koronaviru. Většina rodičů, která zůstala s dětmi do deseti let věku doma, může pobírat 70 procent redukovaného výdělku. Skupina poslanců z KSČM, ČSSD, Pirátské strany, SPD, TOP 09, KDU-ČSL, ODS a STAN navrhla vyplácet stejnou výši jako loni v první vlně epidemie od dubna do konce minulého školního roku.

Před rokem mohli rodiče pobírat ošetřovné na školáky do 13 let věku. Plošné zvýšení věkové hranice nynější předloha neobsahuje. Bez ohledu na věk by ale umožnila čerpat dávku i na děti se závažnými poruchami chování, se souběžným postižením více vadami a s autismem. Při dálkovém vzdělávání potřebují podle předkladatelů mimořádnou péči bez ohledu na věk.

Při úplném uzavření škol by se podle odhadu předkladatelů vyplácelo při 80procentním ošetřovném o 90 milionů korun týdně víc než nyní. Rozšíření okruhu dětí, jejichž rodiče by měli nárok na dávku bez ohledu na věk potomků, by přišlo týdně na dalších 33 milionů korun navíc.

(ste)