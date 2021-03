Ilustrační FOTO - Pixabay

Filmaři zamíchají posádkou

Americký astronaut Mark Vande Hei, který 9. dubna poletí na oběžnou dráhu se dvěma ruskými kosmonauty ruskou lodí Sojuz MS-18, možná stráví na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) rok.

Důvodem je natáčení ruského filmu, kvůli němuž by musel na podzim přenechat své místo v lodi pro návrat aktérce tohoto snímku, informoval podle agentury AP sám astronaut na tiskové konferenci.

Místo obvyklého šestiměsíčního pobytu na orbitální stanici by se tak Vande Hei mohl podle všeho vrátit na Zemi až na jaře příštího roku. Spolu s ním tam rovněž bude nucen zůstat i jeden z jeho ruských kolegů, kteří s ním poletí v dubnu - buď Oleg Novickij, nebo Pjotr Dubrov. »Upřímně řečeno, pro mě je to jen příležitost pro novou životní zkušenost,« řekl Vande Hei novinářům. »Nikdy jsem nebyl ve vesmíru déle než přibližně šest měsíců, takže pokud mi někdo řekne, že musím ve vesmíru zůstat rok, zjistím, jaké to je. Jsem tím opravdu nadšený,« dodal astronaut.

Oleg Novickij. FOTO - Wikimedia commons

Film, který harmonogramem výměn posádek Mezinárodní vesmírné stanice asi trochu zamíchá, se jmenuje Vyzov (Výzva). Podle agentury Interfax ruská vesmírná korporace Roskosmos nyní v konkurzu vybírá adeptku, která bude splňovat nároky pro let do vesmíru a bude s to v hlavní roli natáčet i na ISS. Do konkurzu se přihlásily tři tisícovky zájemkyň. Snímek chce natáčet televizní stanice První kanál. Podle zveřejněných informací by měl pozvednout ruský vesmírný výzkum a oslavit profesi kosmonautů.

Původně měla příští měsíc cestovat na ISS trojice ruských kosmonautů, na žádost americké vesmírné agentury NASA ale ruská agentura Roskosmos jedno místo přenechala Američanům. Vande Hei tak bude moci letět namísto Sergeje Korsakova.

Důvodem této změny podle astronauta je to, že NASA chce zajistit nepřerušenou americkou přítomnost na stanici. V dubnu a květnu by se na Zemi měli vrátit američtí členové nynější posádky ISS, a pokud by se zdržel odlet nových astronautů lodí Crew Dragon Endeavour, který společnost SpaceX plánuje »ne dříve než 22. dubna«, žádný Američan by na stanici nezůstal. Na palubě Endeavouru mají být astronauti NASA Megan McArthurová a Shane Kimbrough, astronaut Evropské kosmické agentury (ESA) Thomas Pesquet a astronaut japonské JAXA Akihiko Hošide.

(čtk)