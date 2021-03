Pirátský špek do předvolební pasti

Nosíme respirátory, abychom se chránili. Ti mladší sedmdesáti let se znepokojením diskutují o tom, kdy se na ně dostane řada s očkováním. A jakou vakcínou, když polovina evropských zemí pozastavila používání jedné z nich. Jsou i rodiny, kde truchlí, protože koronavirus je připravil o jejich blízkého. Tím vším teď žijeme a vyhlížíme dobu, kdy nás nebude v pohybu omezovat katastr obce nebo hranice okresu.

Do toho všeho teď vlétl zastupitel města České Budějovice za Piráty Jaroslav Hansala s tím, že je napřed potřeba vyřešit něco zcela jiného. Na pondělním zastupitelstvu chce navrhnout, aby byl čestného občanství zbaven bývalý prezident Antonín Zápotocký. Dostal jsem k tomu zdůvodnění tohoto znění: »Zabijácký virus točí s pánem, nepánem (klátí vyšší vrstvy stejně jako socky), v Budějkách máš čest být v smrti spoluobčanem slovutného vraha jménem ZÁPOTOCKÝ.«

Když napíši, že je to nevkusné, budu zřejmě příliš mírný. Připadá mi to odpudivé spojovat úmrtí v době pandemie s tím, zda někdo je či není čestným občanem. Dovolím si tvrdit, že to nemocné vůbec nezajímá na rozdíl od přeplněnosti nemocnic. A to už vůbec nechci komentovat výrazy typu »socky«, které ukazují skutečný vztah Pirátů k méně movitým spoluobčanům.

Proč ale v této vypjaté době sahá zastupitel za Piráty do krabičky antikomunistických mávátek? Inu, blíží se volby a některých zástupců této ambiciózní strany, která by ráda do premiérského křesla posadila svého předsedu Ivana Bartoše, se zmocňuje panika. Na jihu Čech by mohli totiž počítat ztráty. Pozornost sdělovacích prostředků a veřejnosti na sebe upoutal Martin Kuba z ODS, hejtman Jihočeského kraje a předseda Asociace krajů ČR. Každou chvíli se objevuje na televizní obrazovce a vyslovuje se ke všem možným aspektům pandemické krize. Organizuje a radí. A tak iniciativa zastupitele Hansala má být zřejmě snahou prodrat se do médií, aby bylo Piráty z jižních Čech aspoň na chvíli vidět.

Je to chladná kalkulace, že třeba Česká televize po antikomunistickém špeku skočí. Troufnou si ostatní zastupitelé voňavé sousto z této pastičky vyndat a nenechají se v ní sklapnout? Vždyť nejde o nic jiného než »odbourat« hlavního volebního konkurenta, koalici tentokrát v čele s ODS. Zastupitelstvo města Českých Budějovic by mělo řešit zcela jiné problémy, které opravdu trápí občany. Namátkou uvedu potřebu širší potravinové pomoci pro ty nejchudší i narůstající potíže provozovatelů dlouhodobě uzavřených provozoven. Mezi Piráty opovrhované »socky« se v době pandemie mohou dostat i ti, kteří dříve úspěšně podnikali. Je toho jistě hodně, čím by se zastupitelé měli zabývat, ale nemyslím, že mezi to patří zoufalá předvolební kampaň Pirátů.

Petr BRANÝ, předseda klubu KSČM v Zastupitelstvu města České Budějovice