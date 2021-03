Ztracená generace? A která že to je?

Mockrát jsem slyšela No jo, vy mladí, vy jste ztracená generace! V poslední době bych řekla, že moje generace zase až tak ztracená nebude. Při pohledu na generaci současnou, je ta moje generace možná až moc najitá. Ano, mladý člověk z mojí generace se možná hledá ve smyslu, čím by opravdu chtěl být, do čeho ho vlastně zformovala společnost a co vůbec od života chce. Ale po případných karambolech a držkopádech se najde. Ale k tomu, aby se našel, využije zkušenosti ze školy, z kroužků, ze zájmových aktivit, z rodiny a rodinných setkávání, z potkávání se s kamarády, z brigád a tak podobně.

Kde se ale budou hledat děti ze současné generace? Před počítačovou obrazovkou se samy nenajdou, ale budou ještě více ztracené. Kde budou děti sbírat zkušenosti? Kde se naučí, jak se chovat ve společnosti? Kde se naučí organizovat si čas? Kde se naučí respektu k učitelským/mentorským autoritám? Kde se naučí pracovat společně s ostatními v týmu? A těch otázek je mnohem víc.

Děti poslední rok znají své spolužáky v podstatě jenom z malé obrazovky počítače, a to pouze v tom lepším případě. Některé děti se snaží distanční výuku splňovat na telefonech, některým dětem se připojit nepodařilo doteď. Studenti, kteří se v září nervózně připravovali na novou životní etapu na střední nebo vysoké škole a na nový kolektiv, stále neměli šanci se do nového kolektivu pořádně zapojit. O zájmových kroužcích ani nemluvě. Po otázce na rodiče, zda dítě sportuje nebo hraje na nějaký hudební nástroj, uslyšíte jenom smutnou odpověď: »DĚLAL sport, HRÁL… MALOVAL… CHODIL na keramiku, výtvarku… atd. atd.«

Děti prostě potřebují jít do školy, a nejenom kvůli tomu, aby splnily docházku a naučily se učební látku. Děti se ve školách učí mnohem, mnohem víc. Nebo by se rozhodně měly naučit mnohem víc. Jsou to věci, které potřebují do života. Nechceme mít totálně ztracenou generaci dětí, které budou nucené vyrůstat úplně samy před obrazovkou počítače bez kamarádů, bez možnosti sportovat, bez možnosti kroužků, bez toho, aby se ve škole a společenském životě mohly naučit, jak se chovat, jak žít.

Není se co divit, že KSČM stále volá po návratu dětí do škol, samozřejmě za splnění bezpečnostních a hygienických podmínek. Politici, vraťte děti do škol, vraťte jim ŽIVOT!

Pavla ŠLAHÚNKOVÁ